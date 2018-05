Streppel 'werd soms gek' bij bizar duel tussen Heerenveen en Utrecht

De Friezen namen een 3-0 voorsprong, zagen Utrecht met een man minder terugkomen tot 3-3, maar pakten vlak voor tijd alsnog de winst door een prachtig doelpunt van rechtsback Denzel Dumfries.

"Vlak na afloop dacht ik: wat heb ik gezien? Het was een geweldige wedstrijd waarin we karakter hebben getoond, al had het eigenlijk een grotere uitslag moeten zijn", zei Streppel voor de camera van FOX Sports.

"Ik werd soms gek, maar ben ook ongelooflijk trots, want het was bij vlagen smullen. We hebben met z'n allen een spektakelstuk gezien."

Kluts

De coach van Heerenveen, die na dit seizoen vertrekt uit het Abe Lenstra Stadion, baalde enorm van de manier waarop zijn ploeg de ruime voorsprong uit handen gaf. Utrecht leek na de rode kaart voor Yassin Ayoub in de 51e minuut juist beter te gaan spelen.

"Na de 3-1 was er nog niet zoveel aan de hand, maar we zetten tegen tien man geen druk op de bal, terwijl dat een afspraak is die we al twee jaar hebben. De bal ging er via de kluts nog twee keer in. Dat verzin je ook niet", aldus Streppel, die toch ook weer positieve punten zag.

"We waren ontzettend fit. Ondanks heel veel goede én foute dingen gaan we met een goed gevoel naar Utrecht voor de return. 4-3 geeft een beter gevoel dan 3-3. Ook dat zal weer een knotsgekke wedstrijd worden."

De Jong

FC Utrecht-coach Jean-Paul de Jong weet wat zijn ploeg te doen staat bij de return in eigen huis. "Als je naar het scoreverloop kijkt, was het een krankzinnige wedstrijd. De boodschap is helder. We zullen het in de thuiswedstrijd beter moeten doen in balbezit en de kansen moeten afmaken", aldus de voormalige middenvelder.

De Jong hield zich op de vlakte over de rode kaart van Ayoub, die na een overtreding geel kreeg van scheidsrechter Ed Janssen en een aantal seconden later nogmaals met geel werd bestraft omdat hij cynisch zijn duim opstak.

"Ik heb Yassin gesproken en hij gaf aan dat hij niets gezegd heeft. Een rode kaart is nooit goed, maar ik vind het wél goed om te zien dat we met tien man bij elkaar bleven en terugkwamen tot 3-3", analyseerde de trainer.

De tweede wedstrijd tussen FC Utrecht en Heerenveen wordt zaterdag om 20.45 uur gespeeld. Eerder op de avond, om 18.30 uur, staan Vitesse en ADO Den Haag tegenover elkaar. De Arnhemmers wonnen de eerste confrontatie met 2-5.