Groenendijk hekelt instelling ADO-spelers na zeperd tegen Vitesse

"Dit is een deceptie en hadden we nooit verwacht. Het is hartstikke jammer dat we hier zo'n nederlaag lijden", zei Groenendijk na de wedstrijd in het Cars Jeans Stadion tegen FOX Sports.

"Vitesse was dodelijk effectief. Wij waren niet goed genoeg en zijn veel te veel bezig geweest met de scheidsrechter en het niet accepteren van fouten van elkaar. Daar heb ik een hekel aan. Een wedstrijd verliezen mag, maar niet op deze manier. We moeten de schuld bij onszelf zoeken."

ADO stond halverwege al met 0-4 achter en deed na rust nog wel iets terug, maar echt spannend werd het nooit. "Ik vind het heel erg dat we niet als team hebben gespeeld, want dat is de kracht van ADO", aldus Groenendijk.

"Ik ben daar in de kleedkamer boos over geworden. We mogen niet zo uit elkaar vallen en elke mindere pass van een teamgenoot met negativisme of gebaren benaderen."

Sturing

Edward Sturing, interim-trainer van Vitesse, stond de media vanzelfsprekend blijer te woord en was vooral blij met Mason Mount, die drie keer scoorde. "Mason speelde geweldig. Heel knap dat hij dit als jonge jongen aan het eind van het seizoen nog kan brengen", zei hij.

Toch was Sturing ook kritisch op zijn ploeg. "Het was geen makkelijke avond en ik vond ADO heel goed spelen, met veel power en inzet. Wij waren ongelooflijk effectief. Het resultaat is hartstikke goed, maar gezien het wedstrijdbeeld is het nog niet gespeeld als we niet bij de les zijn."

De return tussen Vitesse en ADO, dat in 2012 voor het laatst Europees speelde, wordt komende zaterdag om 18.30 uur gespeeld in Arnhem. De winnaar gaat naar de finale in de strijd om een plek in de derde voorronde van de Europa League.

In de andere halve finale was sc Heerenveen woensdag in een spectaculair duel met 4-3 te sterk voor FC Utrecht. De tweede wedstrijd tussen die clubs wordt zaterdag om 20.45 uur in de Utrechtse Galgenwaard afgewerkt.