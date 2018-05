Utrecht-middenvelder Labyad ontkent akkoord met Ajax over transfer

"Ik sta niet in mijn Ajax-shirt. Er is niets van waar", zei Labyad woensdagavond na afloop van de eerste wedstrijd in de play-offs om Europees voetbal tegen sc Heerenveen (4-3 verlies) tegen FOX Sports.

De Telegraaf meldde woensdagochtend dat Labyad dinsdag al medisch gekeurd is door Ajax en dat de overgang na de play-offs om Europees voetbal wordt afgerond. De transfersom van de Marokkaanse international kan naar verluidt oplopen tot ruim 7 miljoen euro (inclusief bonussen).

"Ik heb het wel meegekregen in de media", aldus Labyad. "Maar ik heb geen medische keuring gehad en wil niets te maken hebben met randzaken. Misschien is daar wel een dubbelganger geweest. Ik hoop dat hij zijn bankrekeningnummer heeft gegeven."

Play-offs

De oud-speler van PSV wordt al langer in verband gebracht met een transfer naar Ajax. De zesvoudig international, die kans maakt om deze zomer met Marokko naar het WK te gaan, wil zich pas na de play-offs bezighouden met zijn toekomst.

"Ik heb geen gesprek gehad, maar mijn zaakwaarnemer is ermee bezig", vertelt de rechtspoot, die bij Utrecht nog tot medio 2020 onder contract staat. "Ik wil pas na de play-offs dingen horen over mijn toekomst."

Ajax zou de vierde Eredivisie-club worden voor Labyad, die de jeugdopleiding van PSV doorliep en 45 competitiewedstrijden in de hoofdmacht van de Eindhovenaren speelde. Hij kende daarna een minder succesvolle periode bij Sporting Lissabon, dat hem verhuurde aan Fulham en Vitesse.

Bij FC Utrecht kwam Labyad in anderhalf jaar tijd tot 43 Eredivisie-wedstrijden, waarin hij veertien keer scoorde. In het eerste duel met Heerenveen in de play-offs kwam hij twee keer tot scoren.