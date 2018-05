Heerenveen begint play-offs met winst in spektakelstuk tegen tiental Utrecht

Yuki Kobayashi, Reza Ghoochannejhad en Daniel Höegh bezorgden Heerenveen na 48 minuten een 3-0 voorsprong.

Utrecht, dat de wedstrijd met tien man eindigde door een rode kaart voor Yassin Ayoub, kwam na rust via twee treffers van Zakaria Labyad en een eigen doelpunt van Dave Bulthuis langszij. In de slotfase maakte Denzel Dumfries de winnende.

De return in Stadion Galgenwaard wordt komende zaterdag gespeeld. De winnaar van het tweeluik treft Vitesse of ADO Den Haag in de finale. De Arnhemmers wonnen eerder op de avond met 2-5 in Den Haag.

De winnaar van de play-offs komt volgend seizoen uit in de tweede kwalificatieronde van de Europa League.

Vrije trap

Heerenveen begon uitstekend aan de wedstrijd en opende in de negende minuut de score via een vrije trap van Kobayashi. Kort daarna was Mateusz Klich dicht bij de gelijkmaker, maar keeper Martin Hansen keerde de inzet van de Pool.

Nadat Utrecht-doelman David Jensen redde op een schot van Arber Zeneli en Hansen een vrije trap van Ayoub uit zijn doel hield, vond Ghoochannejhad halverwege de tweede helft wel het net. De Iraniër tikte een voorzet van Zeneli binnen.

Heerenveen had in het vervolg van de eerste helft de meeste dreiging, maar toch kregen de 'Domstedelingen' vijf minuten voor rust een grote kans op de aansluitingstreffer. Gyrano Kerk kon van dichtbij op doel schieten, maar Hansen verrichtte een geweldige redding.

Labyad

Kort na rust leken de Friezen op weg naar een eenvoudige zege nadat Höegh raak kopte uit een vrije trap van Zeneli. Twee minuten later verkleinde Labyad de achterstand met een kopbal nadat een schot van Klich afketste.

Utrecht moest kort na die treffer met tien man verder omdat Ayoub in een paar seconden twee keer geel kreeg - de laatste voor commentaar op leiding - maar na ruim een uur spelen zorgde Labyad uit een vrije trap voor de 3-2.

Twee minuten later maakte het tiental van de bezoekers de comeback compleet toen een schot van Urby Emanuelson via de voet van Bulthuis in het doel belandde.

Heerenveen was even van slag, maar ging daarna op zoek naar de overwinning. Dat leverde vier minuten voor tijd de winnende treffer op van Dumfries, die fraai raak schoot na een voorzet van Kik Pierie. Utrecht slaagde er vervolgens niet meer in opnieuw langszij te komen.