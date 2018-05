Vierde bekerwinst op rij voor Juventus, Huddersfield speelt zich veilig

Recordhouder Juventus veroverde in het Stadio Olimpico in Rome voor de dertiende keer in de clubgeschiedenis de Coppa Italia. Alle treffers in de finale tegen Milan vielen in de tweede helft.

Mehdi Benatia opende elf minuten na rust de score voor de 'Oude Dame'. De Marokkaan kopte raak uit een hoekschop van Miralem Pjanic. Vijf minuten later verdubbelde Douglas Costa de voorsprong met een schot van de rand van het zestienmetergebied.

Halverwege de tweede helft was Benatia opnieuw trefzeker en een kwartier voor tijd bepaalde Nikola Kalinic met een eigen doelpunt de eindstand op 4-0.

Juventus, dat in het hele bekertoernooi geen tegentreffer hoefde te incasseren, bevestigde nog maar eens zijn dominantie in Italië. De ploeg van trainer Massimiliano Allegri is ook hard op weg naar de zevende landstitel op rij. Met nog twee wedstrijden te gaan is het verschil met nummer twee Napoli zes punten.

Premier League

In Engeland kan Huddersfield Town niet meer degraderen door een knap 1-1 gelijkspel bij Chelsea.

De Belg Laurent Depoitre zette Huddersfield op het goede spoor op Stamford Bridge door vlak na rust de openingstreffer binnen te schieten. Marcos Alonso maakte na ruim een uur spelen nog wel gelijk voor Chelsea, maar verder kwam de kampioen van vorig seizoen niet.

Huddersfield Town staat met nog één wedstrijd te gaan op de zestiende plaats, met vier punten voorsprong op nummer achttien Swansea City. De ploeg van David Wagner, die vorig seizoen promoveerde uit het Championship, kan daardoor niet meer bij de onderste drie eindigen en is dus veilig.

Huurling Terence Kongolo, die eerder op woensdag hoorde dat hij in de voorselectie van Oranje zit voor de oefenduels met Slowakije en Italië, stond negentig minuten in het centrum van de verdediging bij de bezoekers. Rajiv van La Parra werd na 53 minuten vervangen.

Champions League

Chelsea deed heel slechte zaken in de strijd om een Champions League-ticket. De 'Blues' blijven vijfde, nu met zeventig punten. Dat zijn er twee minder dan nummer vier Liverpool en vier minder dan nummer drie Tottenham Hotspur.

De 'Spurs' kwalificeerden zich woensdag voor het belangrijkse Europese clubtoernooi door thuis met 1-0 te winnen van Newcastle United.

Harry Kane maakte in de vijftigste minuut de enige treffer van de wedstrijd in Londen. De aanvoerder van Tottenham staat tweede op de topscorerslijst in Engeland met 28 doelpunten. Liverpool-aanvaller Mohamed Salah heeft 31 goals gemaakt.

Swansea City

Swansea City wordt door het resultaat bij Chelsea-Huddersfield zo goed als zeker de derde club die degradeert uit de Premier League, na West Bromwich Albion en Stoke City

De ploeg van de Nederlanders Mike van der Hoorn, Luciano Narsingh, Leroy Fer en Erwin Mulder heeft drie punten achterstand op nummer zeventien Southampton en een veel slechter doelsaldo (-27 om -18).

Southampton speelt zondag thuis tegen kampioen Manchester City, terwijl Swansea City het in Wales opneemt tegen Stoke City.

City won woensdag met 3-1 van het Brighton & Hove Albion van basisspeler Davy Pröpper en invaller Jürgen Locadia. Leroy Sané gaf de assist bij de goals van Danilo, Bernardo Silva en Fernandinho. De ploeg van Josep Guardiola heeft nu 105 doelpunten gemaakt dit seizoen, een Premier League-record.

Arsenal

Arsenal verloor in de voorlaatste wedstrijd van manager Arsène Wenger met 3-1 bij Leicester City. Wenger neemt zondag met een uitwedstrijd tegen Huddersfield Town na 22 jaar afscheid van de 'Gunners'.

De Franse trainer zag dat zijn ploeg in Leicester na een kwartier al een verloren wedstrijd speelde. Kelechi Iheanacho opende de score en vlak daarna moest Arsenal-verdediger Konstantinos Mavropanos met rood van het veld.

De bezoekers kwamen via Pierre-Emerick Aubameyang nog wel op 1-1, maar in het laatste kwartier bezorgden Jamie Vardy en Riyad Mahrez Leicester de zege.

