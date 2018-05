Barcelona blijft ook met Cillessen op doel ongeslagen in La Liga

Barcelona stond bij rust al met 3-0 voor in Camp Nou door goals van Philippe Coutinho, Paulinho en Lionel Messi.

De Argentijn, die in tegenstelling tot Luis Suarez gewoon in de basis begon, maakte zijn 34e competitiedoelpunt van het seizoen. Daarmee is hij ruim topscorer in de Primera Division. Messi heeft deze jaargang in officiële duels voor Barcelona en het Argentijnse elftal al 48 keer gescoord.

In de tweede helft wist Cillessen niet de nul te houden. De international van Oranje moest in de 54e minuut een tegentreffer van de Italiaan Nicola Sansone slikken. Vlak voor tijd bracht Ousmane Dembélé de eindstand met twee treffers op 5-1.

De wedstrijd in Camp Nou begon met een erehaag van Villarreal voor kampioen Barcelona. Afgelopen zondag weigerde Real Madrid dit nog voor het duel met de aartsrivaal, dat in 2-2 eindigde.

Clásico

Barcelona stelde anderhalve week geleden al zijn 25e landstitel veilig, waardoor trainer Ernesto Valverde een aantal spelers rust gaf tegen Villarreal.

Dat pakte goed uit voor Cillessen, want de oud-Ajacied stond voor het eerst dit seizoen in de basis in een competitieduel. De Nederlander is normaal gesproken tweede doelman achter de Duitser Marc-André ter Stegen en keept alleen in wedstrijden uit het Spaanse bekertoernooi.

In de vorige jaargang speelde Cillessen ook één wedstrijd in La Liga. Vroeg in het seizoen verloor Barcelona met de Groesbeker onder de lat in Camp Nou met 1-2 van Alavés.

Recordaantal

Barcelona heeft door de zege woensdag op Villarreal nu 27 keer gewonnen en negen keer gelijkgespeeld dit seizoen in La Liga.

De ploeg van Valverde kan het derde Spaanse team ooit worden dat een hele jaargang ongeslagen blijft op het hoogste niveau. Athletic Bilbao (1929/1930) en Real Madrid (1931/1932) lukte dat ook, maar in die tijd bestond een seizoen maar uit achttien wedstrijden.

De Catalanen zijn, met vorig seizoen erbij, een recordaantal van 43 competitieduels op rij zonder nederlaag. Barça speelt nog tegen Levante (uit) en Real Sociedad (thuis).

De 3-0 van Messi

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Primera Division