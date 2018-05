Eredivisie-clubs willen dat Twente aan compensatieregeling blijft voldoen

Twente gaf dinsdag in een brief aan dat ze vanwege de degradatie niet langer willen voldoen aan de afdracht van tv-gelden.

"Ik heb in de laatste vergadering van de Eredivisie CV een beroep gedaan op de compassie van de andere clubbestuurders, maar het heeft niet geholpen", laat algemeen directeur Erik Velderman van FC Twente woensdag aan Tubantia weten.

"Ik heb ze voorgehouden dat wij door de degradatie minstens 12 miljoen omzet kwijtraken en alle moeite moeten doen om overeind te blijven. Maar er was geen coulance."

Velderman wist niet welke clubs Twente tegemoet wilden komen en welke niet. "Want ik heb de vergadering verlaten nadat ik mijn zegje had gedaan. Die discussie is buiten mijn aanwezigheid gevoerd", aldus de directeur.

Rechter

Mocht Twente besluiten om toch niet aan de compensatieregeling te willen voldoen, dan heeft de club twee mogelijkheden. De Tukkers kunnen afwachten wat de Eredivisie CV gaat doen of naar de burgerrechter stappen.

Volgens Velderman is het nog niet bekend wat Twente van plan is. "Een civiele procedure sluit ik zeker niet uit. Voor FC Twente heeft deze kwestie ook niet de hoogste prioriteit. In het contract staat dat we uitstel van betaling hebben zolang we in de Jupiler League spelen."

Twee jaar geleden werd afgesproken dat Twente in drie jaar tijd een totaalbedrag van 1,4 miljoen euro zou afstaan aan de andere clubs, als tegemoetkoming voor het financiële wanbeleid van de vroegere clubleiding.

Chaos

De Enschedese club zou in sportief opzicht profijt hebben gehad van de bestuurlijke chaos, waardoor het ook meer tv-gelden kon incasseren. De toenmalige directeur Onno Jacobs ging daarom akkoord met een compensatieregeling.

Volgens de landskampioen van 2010, die eind april door een 5-0 nederlaag bij Vitesse definitief degradeerde naar het tweede niveau, is de compensatieregeling in 2016 onder grote druk tot stand gekomen en niet rechtsgeldig.

Twente moet door de degradatie met een kleinere begroting werken en dus bezuinigen. Velderman maakte onlangs bekend dat de club uit Enschede ruim 30 procent minder te besteden zal hebben dan dit seizoen.