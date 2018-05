Voormalig United-manager Ferguson verlaat intensive care

"Sir Alex kan de intensive care verlaten en zal zijn herstel thuis voortzetten. Zijn familie is overweldigd door de vele steun en goede wensen, maar blijft om privacy vragen", meldt Manchester United woensdagavond op Twitter.

Ferguson staat bekend als een van de succesvolste voetbaltrainers ooit. Hij was 27 jaar lang manager van Manchester United, waarmee hij in totaal 38 prijzen veroverde. Tussen 1986 en 2013 leidde hij de 'Mancunians' naar dertien landskampioenschappen.

Verder won United onder zijn hoede twee keer de Champions League, vijf keer de FA Cup, vier keer de League Cup en eenmaal het WK voor clubs.

Vanwege zijn verdiensten voor de sport werd Ferguson in 1999 geridderd en sindsdien wordt de oud-speler van onder meer Glasgow Rangers en Falkirk aangesproken als 'Sir' Alex Ferguson.

Schotland

Voor zijn periode in Manchester was de Schot werkzaam in zijn geboorteland, waar hij achtereenvolgens trainer was van East Stirlingshire (1974), St. Mirren (1974-1978) en Aberdeen (1978-1986). Met Aberdeen werd hij onder meer drie keer landskampioen.

Als profvoetballer speelde Ferguson tussen 1958 en 1974 317 wedstrijden in de Schotse competitie. De oud-international maakte in totaal 170 doelpunten.

Ferguson, die in 2013 zijn trainersloopbaan beëindigde, was vorige week zondag nog op Old Trafford om een trofee uit te reiken aan Arsenal-manager Arsène Wenger, die na 22 seizoenen vertrekt bij de 'Gunners'.