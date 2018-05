Vitesse met één been in finale play-offs na overtuigende zege bij ADO

Na de eerste helft stond Vitesse al met 0-4 voor dankzij twee doelpunten van Mason Mount en treffers van Tim Matavz en Bryan Linssen. Na rust scoorde Abdenasser El Khayati tweemaal namens ADO en maakte Mount de vijfde treffer voor de bezoekers.

De return in Stadion Gelredome staat komende zondag op het programma. De winnaar van het tweeluik treft in de finale FC Utrecht of sc Heerenveen.

De Domstedelingen en de Friezen spelen woensdag om 20.45 uur in het Abe Lenstra Stadion de andere heenwedstrijd in de eerste ronde. De winnaar van de play-offs komt volgend seizoen uit in de derde kwalificatieronde van de Europa League.

Mount

In een volgepakt Cars Jeans Stadion verzilverde Matavz na een klein kwartier de eerste kans voor Vitesse. De Sloveen kopte raak uit een voorzet van Roy Beerens, waarbij doelman Robert Zwinkels - die zijn rentree maakte na maandenlang blessureleed - er niet goed uitzag.

ADO kwam kort daarna bijna langszij toen Lex Immers eerst op doelman Jeroen Houwen stuitte en Erik Falkenburg vervolgens hard over schoot. Na ruim een halfuur vond Mount, die even daarvoor nog de paal had geraakt, aan de andere kant wel het net. De Engelsman schoot met links raak na een lange pass van Linssen.

Drie minuten later was Mount opnieuw trefzeker met een schot van net buiten het zestienmetergebied. Linssen zorgde vlak voor rust voor de vierde treffer van Vitesse door raak te koppen uit een hoekschop van Mount.

Strafschop

ADO raakte niet van slag door de ruime achterstand en ging in de tweede helft direct op zoek naar een treffer. Dat resulteerde zeven minuten na rust in de 1-4. De thuisploeg kreeg na een overtreding van Matt Miazga op Wilfried Kanon een strafschop die werd benut door El Khayati.

De ploeg van coach Alfons Groenendijk kreeg vervolgens de beste kansen om de achterstand verder te verkleinen, maar een kleine twintig minuten voor tijd voltooide Mount zijn hattrick met een vrije trap van twintig meter: 1-5.

Acht minuten voor tijd deed El Khayati nog wat terug namens ADO door te profiteren van slecht uitverdedigen van Miazga, maar de thuisploeg kon de achterstand niet meer verder terugbrengen waardoor de Europese droom al uiteengespat lijkt voor de Hagenaars.