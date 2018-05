United-manager Mourinho heeft vertrouwen in herstel Ferguson

"We hebben er vertrouwen in", zei Mourinho op de persconferentie voor de Premier League-wedstrijd tegen West Ham United van donderddag. De trainer beschreef de stemming op de club als "erg, erg positief".

Veel meer wilde Mourinho niet kwijt over Ferguson. "Het is een privékwestie. Zijn familie heeft gevraagd om privacy en dat wil ik respecteren", zei de Portugees.

Ferguson werd zaterdag in een ziekenhuis in Manchester opgenomen, nadat hij getroffen werd door een hersenbloeding. De 76-jarige Schot onderging met succes een hersenoperatie.

Ferguson was 27 jaar lang manager van United. Hij leidde de club tussen 1986 en 2013 naar dertien landskampioenschappen. Verder won United onder zijn hoede twee keer de Champions League, vijf keer de FA Cup, vier keer de League Cup en eenmaal het WK voor clubs.

West Ham

Het United van Mourinho is al zeker van deelname aan de Champions League volgend seizoen. In de uitwedstrijd tegen West Ham United van donderdag kan de club de tweede plaats achter kampioen en stadgenoot Manchester City veiligstellen.

"We hebben nog één punt nodig, zodat we kunnen zeggen dat City de enige club was die dit seizoen beter was dan wij", zei Mourinho. "Dan kunnen we ook zeggen dat achttien andere clubs minder goed waren dan wij. We hebben één punt nodig om dat te bewijzen."

De wedstrijd tussen West Ham en Manchester United begint donderdag om 20.45 uur Nederlandse tijd. Zondag sluit United de Premier League af met een thuiswedstrijd tegen Watford, een week later staat de FA Cup-finale tegen Chelsea op het programma.

