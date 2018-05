Elia en Kongolo voor oefenduels terug in voorselectie Oranje

De verdediger van Huddersfield Town en de aanvaller van Istanbul Basaksehir ontbraken begin maart nog in de eerste voorselectie van Koeman, voor de oefeninterlands tegen Engeland en Portugal.

Verdedigers Kenny Tete (Olympique Lyon), Timothy Fosu-Mensah (Crystal Palace), Jeffrey Bruma (VfL Wolfsburg) en Karim Rekik (Hertha BSC) waren destijds wel zeker van een plekje in het voorlopige keurkorps, maar zijn nu niet van de partij.

Ook Bas Dost, die niet meer uit wil komen voor Oranje, zit vanzelfsprekend niet bij de dertigkoppige voorselectie. Ajax, PSV en AZ leveren ieder drie spelers af en zijn gezamenlijk hofleverancier.

Keepers Sergio Padt (FC Groningen) en Marco Bizot (AZ) en Club Brugge-middenvelder Ruud Vormer, die de vorige keer ook al in de voorselectie zaten, mogen wederom hopen op hun debuut voor Oranje.

Nederland oefent op 31 mei in Trnava eerst tegen Slowakije en neemt het vier dagen later in Turijn op tegen Italië. Koeman begon zijn periode als bondscoach van Oranje in maart met een nederlaag tegen Engeland (0-1) en een overwinning op Portugal (0-3).

Trainingsstage

Voordat Oranje voor de oefenwedstrijden naar het buitenland reist, vindt voor de spelers die geen clubverplichtingen meer hebben op 16 en 17 mei eerst nog een trainingsstage plaats op de KNVB Campus in Zeist.

Onder die spelers zijn er zeven die niet in de voorselectie zitten: Justin Bijlow, Kevin Diks (beiden Feyenoord), Teun Koopmeiners, Thomas Ouwejan (beiden AZ), Bart Ramselaar (PSV) Juninho Bacuna (FC Groningen) en Denzel Dumfries (sc Heerenveen).

Na de wedstrijden tegen Slowakije en Italië speelt het Nederlands elftal nog één oefeninterland voordat de wedstrijden tegen Frankrijk (9 september) en Duitsland (14 oktober) in de Nations League beginnen.

Oranje speelt op 6 september in eigen land tegen Peru, dat zich wel wist te plaatsen voor het WK van komende zomer in Rusland. In die wedstrijd speelt recordinternational Wesley Sneijder normaal gesproken zijn laatste minuten voor het Nederlands elftal.

Voorselectie Oranje voor oefenduels met Slowakije en Italië:

Doel: Marco Bizot (AZ), Jasper Cillessen (Barcelona), Sergio Padt (FC Groningen), Jeroen Zoet (PSV).

Verdediging: Patrick van Aanholt (Crystal Palace), Nathan Aké (Bournemouth), Daley Blind (Manchester United), Virgil van Dijk (Liverpool), Hans Hateboer (Atalanta Bergamo), Daryl Janmaat (Watford), Terence Kongolo (Huddersfield Town), Matthijs de Ligt (Ajax), Stefan de Vrij (Lazio).

Middenveld: Donny van de Beek (Ajax), Davy Pröpper (Brighton & Hove Albion), Marten de Roon (Atalanta Bergamo), Kevin Strootman (AS Roma), Guus Til (AZ), Tonny Vilhena (Feyenoord), Ruud Vormer (Club Brugge), Georginio Wijnaldum (Liverpool).

Aanval: Ryan Babel (Besiktas), Steven Berghuis (Feyenoord), Steven Bergwijn (PSV), Memphis Depay (Olympique Lyon), Eljero Elia (Istanbul Basaksehir), Luuk de Jong (PSV), Justin Kluivert (Ajax), Quincy Promes (Spartak Moskou), Wout Weghorst (AZ).