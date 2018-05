Neuer komt in competitie niet meer in actie voor Bayern en vreest voor WK

"Manuel zal zaterdag niet meedoen in de laatste competitiewedstrijd tegen VfB Stuttgart. Over de bekerfinale tegen Eintracht Frankfurt heb ik nog geen beslissing genomen", zegt de coach op de wesbite van de Duitse kampioen.

Daarmee reageerde de coach die woensdag zijn 73e verjaardag viert op berichten in de Duitse media, waarin vermeld werd dat Neuer dit seizoen helemaal niet in actie zou komen.

De keeper is inmiddels hersteld van een langdurige voetblessure die hem sinds september aan de kant hield. Neuer heeft de groepstraining van Bayern hervat, maar Heynckes zacht hem niet in staat dit weekend zijn rentree te maken in een wedstrijd waarin voor de club niets op het spel staat.

Neuer is aanvoerder van de Duitse ploeg en speelde 71 interlands. De doelman werd in 2014 in Brazilië wereldkampioen met zijn land, maar acht zijn kans op een WK-deelname in Rusland klein. "Het zou onbegrijpelijk zijn als ik zonder wedstrijdritme naar het toernooi zou gaan."

Toch houdt de 32-jarige doelman nog hoop. "Er zijn nog enkele oefenduels met het Duitse elftal, dus we moeten nog even afwachten. Ik kan er zelf nog weinig over zeggen. Het voelt goed aan en tot dusver ben ik tevreden over mijn herstel."

Boateng

Bayern-verdediger Jerome Boateng denkt wel op tijd fit te zijn voor het toernooi in Rusland. Hij liep eind april in de halve finale van de Champions League tegen Real Madrid een blessure aan een hamstring op.

"Ik voel me al een stuk beter", zegt Boateng. "Ik denk niet dat het WK voor mij in gevaar is."

Op 2 juni oefent Duitsland in aanloop naar het WK tegen Oostenrijk. Zes dagen later speelt de 'Mannschaft' vriendschappelijk tegen Saudi-Arabië. Bondscoach Joachim Löw maakt volgende week zijn voorlopige WK-selectie bekend.