Atlético is 'respectloze' houding Barcelona omtrent Griezmann zat

"Dat een voorzitter en een speler speculeren over onze belangrijkste man die nog een doorlopend contract heeft, getuigt van gebrek aan respect jegens Atlético. We zijn de houding van Barcelona helemaal zat", zo schrijven de Madrilenen in een verklaring.

Griezmann wordt al maanden in verband gebracht met een transfer naar Barcelona. Afgelopen weekend leek Luis Suarez zijn mond voorbij te praten door de 27-jarige Fransman in gesprek met de Uruguayaanse radiozender Radio Rincon te verwelkomen.

Ook voorzitter Josep Maria Bartomeu van Barcelona liet zich deze week uit over Griezmann. De 55-jarige Spanjaard bevestigde dat hij in oktober met de zaakwaarnemer van de 51-voudig international heeft gesproken.

Het is niet de eerste keer dat Atlético kritiek op de houding van Barcelona omtrent Griezmann uit. Eind vorig jaar diende de Europa League-finalist al een klacht in bij de wereldvoetbalbond FIFA.

Integriteit

Atlético-voorzitter Miguel Angel Gil Marin begrijpt niet dat Barcelona zich in de media blijft uitlaten over Griezmann, die nog over een contract tot medio 2022 bij 'Los Colchoneros' beschikt.

"Een paar maanden geleden heb ik de voorzitter van Barcelona verteld dat Griezmann niet te koop is", zegt Gil Marin. "Het gedrag van zijn club druist volledig in tegen de integriteit van de competitie, vooral omdat we lange tijd met Barcelona om de landstitel hebben gestreden."

Volgens sommige Spaanse media is de transfer van Griezmann naar Barcelona al in kannen en kruiken, omdat de Catalanen zouden willen voldoen aan de vertrekclausule van 100 miljoen. Gil Marin ontkent dat in alle toonaarden. "We hebben met geen enkele club onderhandeld en dat zijn we ook niet van plan. Griezmann is niet te koop."

De voorzitter van Atlético hoopt dat de club zich nu weer volledig op de Europa League-finale kan richten. De Spanjaarden spelen op 16 mei in de eindstrijd tegen Olympique Marseille. De wedstrijd in Lyon wordt geleid door Björn Kuipers.