'Zoon van voormalig Vitesse-eigenaar Jordania wil FC Den Bosch kopen'

Algemeen directeur Paul van der Kraan bevestigt tegenover het Brabants Dagblad dat de acht aandeelhouders dinsdagavond de voorwaarden voor een mogelijke verkoop op papier hebben gezet.

FC Den Bosch kan nog niet zeggen dat het inderdaad Jordania is die op het punt staat de club te kopen. "Ik ga niet in op namen en er is nog geen enkel akkoord", zei Van der Kraan, die Merab Jordania kent uit zijn tijd bij Vitesse.

De Geörgiër nam de club uit Arnhem in 2010 over en toen was Van der Kraan nog algemeen directeur in de Gelredome. Hij moest twee jaar later vertrekken en werd in 2017 aangesteld bij Den Bosch. Jordania vertrok in 2013 bij Vitesse.

Reorganisatie

Den Bosch, dat onlangs moest reorganiseren door een begrotingstekort over het seizoen 2016/2017, staat volgens het Brabants Dagblad voor ongeveer 2,5 miljoen euro te koop.

"We zijn uiteindelijk gebaat bij een partij de club verder wil brengen en daarvoor financiële middelen en ruimte geeft. Dat is niet meer dan logisch", zegt voorzitter Jan-Hein Schouten.

Schouten denkt dat elke club in de Eerste Divisie op termijn een eigenaar krijgt. "We kunnen het allemaal wel romantiseren, maar de werkelijkheid is dat het niet anders kan. Over tien jaar is elke club op het tweede niveau privaat-eigendom."

Den Bosch eindigde het seizoen in de Jupiler League op de elfde plek en plaatste zich niet voor de play-offs. De Brabanders speelden in het seizoen 2004/2005 voor het laatst in de Eredivisie.