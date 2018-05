Vertrekkende Emery ondanks teleurstelling in CL tevreden over seizoen PSG

"Natuurlijk kunnen we praten over negatieve dingen zoals ons optreden in de Champions League, maar mijn team heeft gewoon goed gespeeld dit seizoen. De beker is een prijs en dat is wat telt", zei Emery dinsdagavond na de gewonnen finale tegen Vendée Les Herbiers in gesprek met Eurosport.

De 46-jarige Spanjaard leidde zijn sterrenensemble eerder dit seizoen weliswaar naar het kampioenschap, maar kreeg het niet voor elkaar om de hoge ambities van de club in de Champions League waar te maken.

PSG werd net als vorig seizoen al in de achtste finales uitgeschakeld, dit keer door Real Madrid. Dat was voor de clubleiding de belangrijkste reden om na dit seizoen niet verder te gaan met Emery, die als trainer van Sevilla (2013-2016) liefst drie keer de Europa League won.

Prijzen

Hoewel de coach PSG geen internationaal succes kon bezorgen, leidde hij de zevenvoudig kampioen van Frankrijk dinsdagavond wel al naar de vierde prijs van dit seizoen.

De Parijzenaars, die dankzij treffers van Giovani Lo Celso en Edinson Cavani met 2-0 van derdedivisionist Vendée Les Herbiers wonnen, hadden eerder al de landstitel, de Coupe de la Ligue en de Franse Super Cup veroverd.

Emery was in zijn nopjes met de manier waarop zijn ploeg de vierde prijs van het seizoen veiligstelde. "We creëerden genoeg kansen en gaven bijna niks weg. Het was een prachtige avond met een mooie sfeer waar we volop van gaan nagenieten."