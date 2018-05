'Labyad akkoord met Ajax, De Ligt wil vertrekken'

Volgens De Telegraaf is Labyad dinsdag al medisch gekeurd door Ajax en zullen de clubs de transfer na de play-offs om Europees voetbal afronden. Het is niet bekend welk bedrag de 33-voudig landskampioen betaalt voor de Marokkaans international, die nog tot medio 2020 onder contract staat in De Galgenwaard.

De 'Domstedelingen' spelen woensdagavond om 20.45 uur in de play-offs uit tegen sc Heerenveen. Zaterdag is de return. FC Utrecht moet daarna nog een ronde overleven om een ticket voor de voorronde van de Europa League te bemachtigen.

Labyad, die kans maakt om met Marokko naar het WK te gaan, wordt al langer aan een overgang naar Amsterdam gelinkt. Ajax-trainer Erik ten Hag werkte bij FC Utrecht al samen met de zesvoudig international.

Ajax zou de vierde Eredivisie-club worden van de rechtspoot, die de jeugdopleiding van PSV doorliep en 45 competitiewedstrijden in de hoofdmacht van de Eindhovenaren speelde. Hij kende vervolgens een weinig succesvolle periode bij Sporting Lissabon, dat hem verhuurde aan Fulham en Vitesse.

Bij FC Utrecht kwam Labuad in anderhalf jaar tijd tot 43 Eredivisie-wedstrijden, waarin hij veertien keer scoorde.

De Ligt

De Telegraaf brengt woensdag ook het nieuws dat Matthijs de Ligt wil vertrekken. Mino Raiola, de adviseur van de 18-jarige verdediger, zou aan de clubleiding hebben laten weten dat De Ligt toe is aan een volgende stap.

De vijfvoudig Oranje-international, die nog tot medio 2021 onder contract staat in de ArenA, wordt al langer in verband gebracht met diverse topclubs in de het buitenland.

Raiola is ook de zaakwaarnemer van Justin Kluivert. De buitenspeler lijkt nog dichter bij een transfer, nadat algemeen directeur Edwin van der Sar zondag in het Ziggo Sport-programma Rondo zei dat Kluivert, wiens contract volgend jaar oploopt, "richting de uitgang wordt geduwd" door Raiola. Naar verluidt willen AS Roma en AC Milan de 19-jarige aanvaller naar de Serie A halen.

Schuurs

Het is al zeker dat Nick Viergever en Mitchell Dijks vertrekken bij Ajax. Viergever tekende onlangs tranfervrij bij PSV en ook het contract van Dijks werd niet verlengd.

Ajax legde ook al twee spelers vast voor komend seizoen. Verdediger Perr Schuurs komt over van Fortuna Sittard en aanvaller Hassane Bandé van KV Mechelen. Het tweetal reist deze week al met de selectie van Ten Hag mee naar Dubai voor de oefenwedstrijd van vrijdag tegen het Egyptische Al-Ahly.