Vitesse neemt verdediger Karami transfervrij over van Excelsior

"Na een goed seizoen bij Excelsior zie ik deze stap hogerop naar Vitesse dan ook als een beloning", zegt Karami op de website van zijn nieuwe club.

De rechtsback speelde sinds de zomer van 2013 voor Excelsior en kwam sindsdien tot 154 wedstrijden, waarin hij vijf doelpunten maakte en acht assists leverde.

Karami promoveerde in zijn debuutseizoen in Kralingen gelijk van de Jupiler League naar Eredivisie door in de zinderende finale van de play-offs Sparta Rotterdam te verslaan.

Go Ahead Eagles

De geboren Amsterdammer was voor zijn komst naar Excelsior twee jaar actief bij Go Ahead Eagles, waarvoor hij 74 duels achter zijn naam heeft staan.

Karami is de eerste zomeraanwinst voor Vitesse, waar hij te maken krijgt met de Russische trainer Leonid Slutsky, die de opvolger is van de ontslagen Henk Fraser, die naar Sparta Rotterdam vertrekt.

Vitesse is nog in de race voor Europees voetbal. De Arnhemmers nemen het in de halve finales van de play-offs op tegen ADO Den Haag. Bij winst wacht in de finale FC Utrecht of sc Heerenveen.

