Semedo speler van het jaar in Jupiler League, Schuurs grootste talent

Semedo kreeg meer stemmen dan onder anderen Arnaut Groeneveld (NEC) en Mark Diemers (De Graafschap), waardoor hij de Gouden Stier in ontvangst mag nemen.

De 22-jarige Portugees was van grote waarde voor Fortuna. Mede door zijn vijftien doelpunten en evenveel assists werden de Limburgers achter Jong Ajax tweede, waarmee promotie werd afgedwongen naar Eredivisie.

Semedo is de opvolger van Abdelhak Nouri, die in het seizoen 2016/2017 uitblinker was bij Jong Ajax. Ook Schuurs (18) treedt als het grootste talent in de voetsporen van een Ajacied. Die prijs ging vorig seizoen naar Frenkie de Jong, die inmiddels een vaste kracht is in de hoofdmacht van de Amsterdamse club.

Lieder

Mike Snoei, die Telstar naar de play-offs loodste, werd verkozen tot beste coach van de Jupiler League. De club uit IJmuiden begint de strijd om promotie donderdag in de halve finales tegen De Graafschap. FC Eindhoven-spits Mart Lieder kroonde zich met dertig treffers tot topscorer en ook hij krijgt daarom een Gouden Stier.

De prijzen worden zaterdag voorafgaand aan de jaarlijkse wedstrijd tussen de Suriprofs en beste club uit de Jupiler League, los van de beloftenteams. Het duel wordt gespeeld in het Van Donge & De Roo Stadion van Excelsior.