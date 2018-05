Gaat Van Persie door? 'Hij zal privileges moeten krijgen'

Van Persie keerde halverwege januari terug bij Feyenoord, nadat hij tussen 2002 en 2004 ook al in De Kuip had gespeeld en in die periode de UEFA Cup veroverde met de Rotterdamse club.

De topscorer aller tijden van het Nederlands elftal maakte op 24 januari in de uitwedstrijd tegen FC Utrecht (1-1) zijn rentree voor Feyenoord en liet in de maanden daarop bij vlagen een prima indruk achter.

Van Persie kwam in het afgelopen halfjaar tot negentien officiële duels, waarin hij zeven doelpunten maakte, waaronder eentje in de met 3-0 gewonnen KNVB-bekerfinale tegen AZ.

De linkspoot liet na afloop van die confrontatie weten dat hij twijfelt over het voortzetten van zijn loopbaan, omdat zijn lichaam af en toe zou haperen.

Wat denken jullie dat Van Persie gaat doen?

John de Wolf (oud-speler van Feyenoord): "Ik zou het niet weten, maar ik hoop van harte dat hij doorgaat. Hij is nog steeds een genot om naar te kijken. De vraag is hoe fit hij nog is. Stoppen is stoppen. Dat is het enige wat ik hem wil meegeven."

Regi Blinker (oud-speler van Feyenoord): "Ik denk dat hij een goed gevoel heeft overgehouden aan de voorbije maanden, dus ik zie hem er nog wel een jaar aan vastplakken. De grote vraag is inderdaad wel hoe het staat met zijn fysieke gesteldheid. Daar bestaat twijfel over en we horen daar verder weinig van."

Rob Jacobs (oud-speler en trainer van Feyenoord): "Ik denk dat hij wel doorgaat. Ik zou het ook ongelooflijk mooi vinden. Hij heeft nu de beker gewonnen, maar het zou ideaal zijn om met een kampioenschap afscheid te nemen. Daar moet hij voor gaan."

In welke rol moet Van Persie doorgaan?

De Wolf: "Hij heeft het voordeel dat hij straks een hele voorbereiding de tijd heeft om fit te worden. Hij moet zorgen dat hij die goed inplant en met de technische staf een plan maakt over hoe ze het komende jaar gaan aanpakken. Trainingen overslaan bijvoorbeeld. Hij hoeft van mijn part echt niet elke wedstrijd te spelen."

Blinker: "Hij moet net als in het afgelopen halfjaar duidelijke afspraken met de trainer maken over welke wedstrijden hij wel en niet speelt. Hij zal bepaalde privileges moeten krijgen, maar ik denk dat de rest van de selectie dat wel van hem accepteert. Hopelijk gaat hij nog een jaar door en wordt hij daarna jeugdtrainer bij Feyenoord."

Jacobs: "Hij moet volgend seizoen in de spits staan. Dan is hij het aanspeelpunt en hoeft hij maar vijf meter naar links en rechts te lopen. Als nummer 10 gaat niet. Dan heeft hij veel te veel hersteltijd nodig na een wedstrijd. Ik heb het idee dat Nicolai Jörgensen verkocht gaat worden, dus dan kan Van Persie mooi die positie invullen. Hij beschikt van alle spelers in de Eredivisie over de beste techniek."

Wat voor indruk heeft Van Persie het afgelopen halfjaar op jou gemaakt?

​De Wolf: "Hij heeft in de voorbije tijd laten zien nog altijd van de buitencategorie te zijn. Het is ook een echte leider in het veld. Hij laat zijn ploeggenoten beter voetballen. Het plezier straalt er nog altijd vanaf. Dat merk je als hij voor de camera verschijnt. Ik zie alleen maar toegevoegde waarde."

Blinker: "Een heel goede. Ik ben al sinds zijn Feyenoord-debuut fan van de speler en persoon Van Persie, maar het afgelopen halfjaar was het voor iedere liefhebber smullen geblazen. Hij heeft de verwachtingen echt waargemaakt. Ook in interviews maakt hij een goede indruk. Voorheen had hij een wat moeizame relatie met de pers, maar je ziet hem nu veel lachen voor de camera. Het is duidelijk dat hij ouder is geworden en dingen kan relativeren."

Jacobs: "Een geweldige natuurlijk. Bijna elke keer als hij meedeed scoorde hij. En ook geen misselijke goals. Maar laten we eerlijk zijn, de Eredivisie is niet de sterkste competitie in Europa. Hij kan deze lijn volgend seizoen makkelijk doortrekken."