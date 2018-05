'AS Roma heeft goede papieren om Kluivert over te nemen van Ajax'

Voetbal International en het AD melden dat de club uit Rome de beste papieren heeft om Kluivert los te weken uit Amsterdam.

De eenmalig Oranje-international zou ook wel oren hebben naar een overstap naar de club uit Rome, die dit seizoen de halve finales van de Champions League haalde en derde staat in de Serie A. AC Milan is de nummer zes van de Italiaanse competitie.

Kluivert, die nog een jaar onder contract staat bij Ajax, was lange tijd in gesprek met zijn club over contractverlenging, maar een akkoord bleef uit. Algemeen directeur Edwin van der Sar zei zondag bij het Ziggo Sport-programma Rondo dat Kluivert "richting de uitgang wordt geduwd" door diens zaakwaarnemer Raiola.

56 wedstrijden

Mocht Kluivert definitief beslissen zijn tot medio 2019 lopende contract niet te verlengen, dan moet Ajax hem uiterlijk in de winterstop van het seizoen 2018/2019 verkopen als de club nog een transfersom voor zijn jeugdexponent wil ontvangen. Het lijkt er echter op dat hij deze zomer al weggaat.

Kluivert is pas bezig aan zijn tweede seizoen in de hoofdmacht van Ajax, waar hij verzekerd is van een basisplek. De zoon van Patrick Kluivert maakte begin 2017 zijn debuut en speelde sindsdien 56 officiële duels.