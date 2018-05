Ronaldo op tijd fit voor Champions League-finale tegen Liverpool

Ronaldo raakte zondag tijdens de 'Clásico' tegen FC Barcelona (2-2) geblesseerd toen hij in de veertiende minuut de 1-1 binnentikte.

De 33-jarige buitenspeler werd daarbij door Gerard Piqué hard geraakt op zijn rechterenkel, die dubbelklapte. Hij verbeet de pijn en speelde de eerste helft uit, maar werd in de rust gewisseld.

"Zijn enkel is verstuikt, maar wel stabiel. Aan het bot mankeert niets. We zijn nu 48 uur later en hij is alweer aan het lopen. Dat typeert hem, Cristiano wil altijd spelen", zei trainer Zinedine Zidane dinsdag op zijn persconferentie in aanloop naar de competitiewedstrijd van woensdag bij Sevilla.

Villarreal

Ronaldo moet de confrontatie met Sevilla wel aan zich voorbij laten gaan en ontbreekt waarschijnlijk ook zaterdag in het thuisduel met Celta de Vigo. De clubtopscorer hoopt wel van de partij te zijn als Real een week voor de confrontatie met Liverpool in en tegen Villarreal speelt.

Real is de Spaanse landstitel al kwijtgeraakt aan FC Barcelona en kan hoogstens nog tweede worden ten koste van Atlético Madrid. De 'Koninklijke' heeft drie punten achterstand op de stadgenoot, maar wel een wedstrijd minder gespeeld.

Ronaldo is persoonlijk opnieuw aan een sterk seizoen bezig. Hij maakte in 42 officiële wedstrijden liefst 43 doelpunten en leverde bovendien acht assists.

