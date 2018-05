ADO Den Haag leeft 'in een roes' toe naar play-offs om Europees voetbal

"We hebben al het hele seizoen onze doelstelling aangepast. Eerst was dat handhaving, maar toen dat gelukt was, wilden we de play-offs halen. En nu we daarin staan willen we die ook winnen", zei trainer Alfons Groenendijk dinsdag voor de camera van ADO TV.

ADO Den Haag stelde zondag op de laatste speeldag in de Eredivisie het startbewijs voor de play-offs veilig door dankzij een 2-3-zege op bezoek bij Roda JC knap als zevende op de ranglijst te eindigen.

De selectie vierde dat succesje na afloop van de wedstrijd uitgebreid op het veld met het uitvak en werd bij thuiskomst nog eens door honderden supporters feestelijk onthaald bij het Cars Jeans Stadion.

"Ik heb genoten van de sfeer in het uitvak en van de ontvangst hier bij het stadion. Iedereen was daar onder de indruk van. Het was echt hartstikke mooi om mee te maken", aldus Groenendijk.

"We beleven alles nu een beetje in een roes. Dit maak je niet zo vaak mee. Het geeft aan hoe de club in deze stad leeft. Het is ook prachtig om te zien hoe een groep één wordt met de fans."

Vitesse

ADO Den Haag neemt het woensdag in de heenwedstrijd van de halve finales in eigen huis alweer op tegen Vitesse, dat de competitie als zesde afsloot.

"Het is heel kort dag. We hebben weinig tijd gehad om te herstellen van toch wel een hele zware wedstrijd. Maar ik zie het tweeluik met vertrouwen tegemoet. Het belangrijkste is dat we fris in het koppie zijn. We gaan vol gas."

Groenendijk kan in elk geval niet beschikken over rechtsback Tyrone Ebuehi en vleugelaanvaller Trevor David, maar wel weer over doelman Robert Zwinkels, die de afgelopen weken ontbrak vanwege een liesblessure.

"Zwinkels is weer beschikbaar en gaat ook spelen. Hij is de enige wijziging in de basisopstelling ten opzichte van de confrontatie met Roda JC."

De heenwedstrijd tussen ADO Den Haag en Vitesse begint woensdag om 18.30 uur. Het eerste duel van de andere halve finale tussen sc Heerenveen en FC Utrecht vangt op dezelfde avond om 20.45 uur aan.

