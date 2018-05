Biograaf van Ricksen ontkent dat situatie oud-voetballer flink is verslechterd

Eerder op dinsdag meldde De Telegraaf op basis van quotes van De Vries dat Ricksen alleen nog op zijn balkon in Valencia voor zich uit staart, hij geen whatsappberichten meer kan sturen en dat het de vraag is hoe lang hij het nog volhoudt.

De biograaf is verbaasd door het stuk in de krant. "In het artikel lijkt het net alsof ik zeg dat het einde nabij is, maar dat is volledig uit zijn verband gerukt", zegt De Vries tegen NUsport.

"Het is juist het tegenovergestelde. Zijn ademhaling is nog steeds hetzelfde, we zijn veel aan het plannen en Fernando wil zich juist in het openbaar vertonen. Dat hij geen whatsappberichten meer stuurt is geen nieuws; dat kan hij namelijk al twee jaar niet meer."

Levenslust

De 41-jarige Ricksen lijdt al sinds 2013 aan Amyotrofe Laterale Sclerose (ALS), een van de ernstigste aandoeningen van het zenuwstelsel. De oud-speler van Fortuna Sittard, Glasgow Rangers, AZ en Zenit Sint-Petersburg moest door de spierziekte een punt achter zijn loopbaan zetten.

De Vries erkent dat het geleidelijk minder gaat met Ricksen, maar dat is logisch gezien zijn ziekte. "Zijn spierkracht wordt minder, maar Fernando zit nog vol met levenslust. Hij eet ook nog alles, soms wel twee stukken vlees per dag."

Ricksen is dan ook al uitjes aan het plannen voor de komende maanden. "Hij was dit jaar nog in Sittard voor de onthulling van zijn standbeeld en hij ging onlangs op eigen houtje naar Glasgow. Volgend seizoen wil hij naar wedstrijden van Fortuna Sittard tegen Ajax, PSV en Feyenoord, dus hij staat nog vol in het leven."

Story

Ook in Story laat Ricksen deze week via zijn vrouw weten nog niet klaar te zijn met het leven. "Klaar ben ik nog zeker niet. Ik wil namelijk nog zo veel dingen doen. Ook dat houdt me op de been. Dat ik niet zielig in een hoekje ga zitten, maar dingen blijf ondernemen", aldus Ricksen via zijn vrouw.

"Ik weet dat het niet meer gaat zoals ik het zou willen. En het is frustrerend dat ik volledig afhankelijk ben van anderen. Maar dat is geen reden om op te geven. Het zou misschien anders zijn geweest als ik de hele dag pijn had. Dan was het misschien ondraaglijk geweest. Maar dat is dus niet aan de orde. Ik voel namelijk helemaal niks – laat staan pijn."