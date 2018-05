ALS-patiënt Ricksen ontkent dat situatie flink is verslechterd

Eerder op dinsdag meldde De Telegraaf op basis van quotes van Vincent de Vries, die de biograaf en een goede vriend is van Ricksen, dat de voormalig Oranje-international alleen nog op zijn balkon in Valencia voor zich uit staart, hij geen whatsappberichten meer kan sturen en dat het de vraag is hoe lang hij het nog volhoudt.

De Vries reageerde al verbaasd op het stuk in de krant. "In het artikel lijkt het net alsof ik zeg dat het einde nabij is, maar dat is volledig uit zijn verband gerukt", aldus De Vries tegen NUsport.

"Het is juist het tegenovergestelde. Zijn ademhaling is nog steeds hetzelfde, we zijn veel aan het plannen en Fernando wil zich juist in het openbaar vertonen. Dat hij geen whatsappberichten meer stuurt is geen nieuws; dat kan hij namelijk al twee jaar niet meer."

De Vries erkende wel dat het geleidelijk minder gaat met Ricksen, maar dat is logisch gezien zijn ziekte. "Zijn spierkracht wordt minder, maar Fernando zit nog vol met levenslust. Hij eet ook nog alles, soms wel twee stukken vlees per dag."

Levenslust

In navolging van zijn biograaf benadrukt de 41-jarige Ricksen, bij wie in 2013 Amyotrofe Laterale Sclerose (ALS) werd vastgesteld, dat zijn situatie redelijk stabiel is. "In het laatste jaar zijn de ALS-symptomen niet veel veranderd", aldus de oud-speler van Fortuna Sittard, Glasgow Rangers, AZ en Zenit.

"Dat praten, lopen en drinken moeilijk gaat, dat is normaal met ALS, maar dat was een paar jaar geleden ook al. Dat wil dus niet zeggen dat ik op korte termijn dood ga."

Ricksen heeft zelfs al het nodige gepland voor de komende maanden. "Ik ga op 2 juni naar Glasgow voor een meet and greet, plus de lancering van mijn eigen kledinglijn. Daarnaast zijn we bezig met de voorbereidingen op mijn verjaardag, op 27 juni in Benidorm."

De Limburger, die van 2000 tot 2013 twaalf keer voor Oranje speelde, wil er komend seizoen ook bij zijn als zijn oude club Fortuna terugkeert in de Eredivisie.

"Omdat ik vanwege een galadiner in Glasgow de promotiewedstrijd van Fortuna heb gemist, ga ik zowel naar de open dag als naar de eerste thuiswedstrijd van het nieuwe seizoen", aldus Ricksen, van wie in januari een standbeeld voor het stadion van Fortuna werd onthuld.