Giggs gelooft dat 'vechter' Ferguson volledig herstelt van hersenbloeding

"We kunnen niks anders doen dan bidden en hopen dat hij volledig herstelt. Hij is een vechter, dus op basis daarvan denk ik dat het hem gaat lukken", zegt Giggs in gesprek met de BBC.

Ferguson liet Giggs op 17-jarige leeftijd debuteren bij Manchester United, waarna de nu 44-jarige Welshman uitgroeide tot een bepalende speler en legende bij de 'Red Devils'.

United pakte onder leiding van Ferguson (1986-2013) dertien landstitels en Giggs had in al die jaren een bijdrage aan het kampioenschap. De huidige bondscoach van Wales ziet 'Fergie' dan ook als belangrijk persoon in zijn leven.

"Hij heeft een geweldige invloed gehad op mijn loopbaan, zowel binnen als buiten het veld", aldus Giggs, die in 1991 debuteerde voor United en na het beëindigen van zijn spelersloopbaan in 2014 tijdelijk als assistent-trainer fungeerde op Old Trafford.

Jones

Ook Phil Jones heeft veel bewondering voor de 76-jarige Ferguson. De 26-jarige verdediger werd in 2011 naar United gehaald door de Schotse coach en maakte deel uit van de ploeg die twee jaar daarna kampioen werd.

"Toen ik naar United vertrok, nam 'Sir Alex' mij onder zijn vleugels als een vader. In mijn ogen is hij een grote legende die ervoor heeft gezorgd dat ik voor een van de grootste clubs ter wereld kan spelen", aldus Jones, die inmiddels 190 wedstrijden voor United heeft gespeeld.

"Het is triest dat hij is getroffen door een hersenbloeding, maar het zit in zijn karakter om te vechten. Hij heeft vrienden en familie om zich heen en de steun van de hele voetbalwereld."