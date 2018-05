Raiola vindt dat Ajax gebrek aan zelfreflectie toont in zaak-Kluivert

Ajax en Kluivert zijn al bijna een jaar in onderhandeling over een nieuwe verbintenis, maar nog zonder resultaat. Algemeen directeur Edwin van der Sar liet zondag bij het Ziggo Sport-programma Rondo weten dat de aanvaller "richting de uitgang wordt geduwd" door diens zaakwaarnemer Raiola.

"Als het Ajax uitkomt om mij als boeman af te schilderen, is dat wat het is", zegt Raiola dinsdag tegen De Telegraaf. "Het toont weinig zelfreflectie. Ik neem alle verantwoordelijkheid, ben de slechterik en het is allemaal mijn schuld."

Volgens De Telegraaf vraagt Raiola een bruto jaarsalaris van ruim 1,5 miljoen euro voor Kluivert. Bovendien zou de belangenbehartiger bij een toekomstig vertrek van het negentienjarige talent voor 20 procent willen meedelen in het transferbedrag; eisen waar Ajax niet mee akkoord gaat.

Zomers vertrek

Raiola, die naar verluidt wil afdwingen dat ook Kluivert 20 procent van een toekomstige transfersom ontvangt, gaat niet in op de geruchten. "Ik heb mezelf een regel opgelegd dat ik niet via de pers communiceer over contracten of onderhandelingen met een club."

Mocht Kluivert beslissen zijn tot medio 2019 lopende contract niet te verlengen, dan lijkt een zomers vertrek in de maak. Ajax moet hem in dat geval voor februari verkopen als de club een transfersom voor zijn jeugdexponent wil ontvangen.

Kluivert is pas bezig aan zijn tweede seizoen in de hoofdmacht van Ajax, waar hij verzekerd is van een basisplek. De op één na oudste zoon van Patrick Kluivert maakte begin 2017 zijn debuut en speelde sindsdien 56 officiële duels.