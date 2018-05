Amateurs Les Herbiers geloven in stunt tegen PSG in Franse bekerfinale

"We hebben ons vijftien dagen kunnen voorbereiden, waarbij het mentale aspect heel belangrijk was. We moeten ons vasthouden aan onze strijdwijze en boven onszelf uitstijgen", zei Masala maandag op zijn persconferentie.

"We moeten ervoor zorgen dat we het zo lang mogelijk volhouden. Als we erin slagen om Paris Saint-Germain problemen te bezorgen, dan kunnen we winnen."

Les Herbiers, dat uitkomt op het derde niveau van Frankrijk, had in de voorgaande rondes het geluk dat het niet één keer een ploeg uit de Ligue 1 tegenkwam. In de halve finales werd competitiegenoot Chambly uitgeschakeld.

Masala geeft toe dat zijn ploeg eraan moet wennen om in het grote Stade de France te spelen. "Het is wel érg groot, net als de kleedkamers. Ik vraag me af waar ik precies moet gaan staan zodat iedereen me kan horen."

Emery

PSG-coach Unai Emery, die na dit seizoen vertrekt uit Parijs, benadrukte richting de finale dat zijn ploeg Les Herbiers niet zal onderschatten.

"We zullen ze zeker serieus nemen. We benaderen deze wedstrijd als elke andere. Iedereen is gemotiveerd om de derde prijs van het seizoen te winnen", zei de 46-jarige Spanjaard.

PSG won de Franse landstitel en de Coupe de la Ligue al. "De 'treble' zou een mooie afsluiting zijn", aldus Emery. "Er is goed getraind, de concentratie is optimaal. Het moet lukken."

In de finale tegen Les Herbiers moet PSG het nog doen zonder Neymar en Marco Verratti. De wedstrijd in het Stade de France, dat plaats biedt aan ruim tachtigduizend toeschouwers, begint dinsdag om 21.05 uur.