Technisch manager Brands verlaat PSV na acht jaar en tekent bij Everton

Het vertrek van Brands, die sinds 2010 werkzaam was bij PSV, komt niet als een verrassing. Hij zei enkele weken geleden al dat hij gepolst was door de Premier League-club en stond open voor een buitenlands avontuur. Al zei hij ook dat hij het nog naar zijn zin had bij PSV.

"Het was een enorm moeilijk besluit, maar ik denk dat dit een goede stap op het juiste moment is", zei Brands woensdag bij de bekendmaking van zijn vertrek.

"Het is echt lastig om iets dat goed is los te laten, maar dat ga ik nu toch doen", aldus Brands. "Ook in mijn functie is de Premier League natuurlijk iets geweldigs. Het is in alle opzichten de grootste competitie ter wereld. Ik krijg nu de kans om daar op mijn manier iets neer te gaan zetten. Daar kijk ik ontzettend naar uit."

Vervanger

PSV gaat waarschijnlijk op zoek naar een structurele vervanger, maar komende zomer wordt zijn vertrek nog intern opgelost. De landskampioen denkt genoeg mensen met voetbalkennis in de organisatie te hebben om de transferperiode goed door te kunnen komen.

"Hoofdscout John de Jong en hoofdtrainer Phillip Cocu zullen in hun vertrouwde rol technische kennis inbrengen", aldus algemeen directeur Toon Gerbrands. "Daarnaast zal Frank Arnesen, gelouterd in de internationale voetbalwereld, ons vanuit de rvc met raad en daad bijstaan."

De afgelopen jaren was Brands vooral verantwoordelijk voor het transferbeleid. Hij haalde spelers als Kevin Strootman, Georginio Wijnaldum en Davy Pröpper en verkocht ze ook weer voor tientallen miljoenen euro's. Gerbrands benadrukt dan ook het vertrek van Brands een groot gemis is voor PSV.

"Marcel is van grote waarde geweest. Omdat hij zo secuur te werk ging en organisatorisch ontzettend sterk is, laat hij een sterk fundament achter, waar wij nog jaren ons voordeel mee kunnen doen."

Failliet

In de acht jaar dat Brands bij PSV werkte veroverde de club drie landstitels (2015, 2016 en 2018), een KNVB-beker (2012) en werd in het seizoen 2015/2016 overwinterd in de Champions League. PSV roemt de Bosschenaar vanwege zijn rol in de "wederopstanding", nadat de club in 2011 bijna failliet was.

"In de eerste seizoenen droeg hij met enkele uitstekende transfers bij aan het verstevigen van het financiële fundament", schrijft PSV op de website.

PSV was de derde club van Brands als technisch directeur/manager. Nadat hij in 1997 stopte als speler, werkte hij eerst jaren voor RKC Waalwijk en AZ. Bij de club uit Waalwijk was hij ook algemeen directeur.

Everton wordt het eerste buitenlandse avontuur van Brands en hij kan meteen op zoek gaan naar een nieuwe trainer. De club uit Liverpool ontsloeg eerder deze woensdag Sam Allardyce. Met Davy Klaassen en Maarten Stekelenburg staan er ook twee Nederlandse spelers onder contract bij de 'Toffees', die afgelopen seizoen als achtste eindigden in de Premier League.