Technisch directeur Nijkamp wil structureel Europa in met PEC Zwolle

"Ik wil structureel Europa in met PEC. Daarnaast moeten we elk jaar bij de eerste tien eindigen", zegt Nijkamp maandag in gesprek met RTV Oost.

De technisch directeur gaat straks al zijn zevende seizoen in bij PEC, dat in 2012 als kampioen van de Jupiler League promotie afdwong naar de Eredivisie en sindsdien niet meer degradeerde naar het tweede niveau.

PEC eindigde altijd veilig in de middenmoot of zelfs in de subtop en kwam door de bekerwinst in 2014 het seizoen daarna uit in de play-offs van de Europa League. Sparta Praag voorkwam dat PEC zich plaatste voor het hoofdtoernooi.

De ploeg van trainer John van 't Schip sloot het huidige seizoen zondag af op de negende plek na een pijnlijke 6-0 nederlaag bij AZ en greep zo net naast een play-offticket voor Europees voetbal.

Visser

Voorzitter Adriaan Visser zorgde voor enige ophef door na de blamage in Alkmaar op Twitter te schrijven dat "de ervaren technische staf serieus geanalyseerd moet worden". Ook Nijkamp voelt zich aangesproken door de woorden van Visser, maar maakt zich geen zorgen.

"Bij de technische staf hoort ook de technisch directeur. Natuurlijk pakken de media dit op, maar de voorzitter plaatst na elke wedstrijd tweets", aldus Nijkamp.

Hoewel de 48-jarige Overijsselaar al sinds 2012 werkzaam is bij PEC en maanden geleden al in verband werd gebracht met een overstap naar de KNVB, denkt hij nog niet over een vertrek uit Zwolle.

Nijkamp wil eerst zijn Europese ambities bewerkstelligen. "Als dat lukt en er komt een mooie kans om een stap te maken, zal iedereen dat begrijpen bij PEC."