Vijf Eredivisie-spelers in voorlopige WK-selectie Marokko

Het vijftal staat op een lijst van 35, waarvan bondscoach Hervé Renard er nog twaalf moet laten afvallen als hij zijn definitieve keurkorps bekendmaakt.

De in Nederland geboren Nordin Amrabat en Mbark Boussoufa behoren eveneens tot de voorlopige selectie van de 'Atlasleeuwen'.

Mimoun Mahi (FC Groningen), Nasser El Khayati (ADO Den Haag) en Youness Mokhtar (PEC Zwolle) ontbreken daarin en kunnen het WK zo goed als vergeten.

Twintig jaar

Marokko heeft zich voor het eerst in twintig jaar geplaatst voor het mondiale eindtoernooi. De nummer 42 van de FIFA-ranking zit in poule C samen met Portugal, Spanje en Iran.

Marokko neemt het op 15 juni eerst op tegen Iran en kruist vervolgens de degens met Portugal (20 juni) en Spanje (25 juni).

Het WK begint op 14 juni in Moskou met de wedstrijd tussen gastland Rusland en Saoedi-Arabië. De finale is op 15 juli en wordt ook in Moskou afgewerkt.

