Bondscoach Marokko ontkent dat voorselectie WK al bekend is

Renard voelde zich genoodzaakt te reageren, omdat diverse media eerder op de dag melding maakten van de voorselectie van Marokko.

"De lijst die op sociale media circuleert, is nep. De selectie zal halverwege mei door de Marokkaanse voetbalbond naar de FIFA verzonden worden", schrijft de 49-jarige Fransman op Twitter.

Op de lijst stonden onder anderen Eredivisie-spelers Hakim Ziyech (Ajax), Karim El Ahmadi, Sofyan Amrabat (beiden Feyenoord), Yassin Ayoub en Zakaria Labyad (beiden FC Utrecht). De in Nederland geboren Nordin Amrabat en Mbark Boussoufa behoorden eveneens tot de selectie die dus niet echt blijkt te zijn.

Mimoun Mahi (FC Groningen), Nasser El Khayati (ADO Den Haag) en Youness Mokhtar (PEC Zwolle) ontbraken bij de 35 namen, maar mogen dus nog hopen op WK-deelname.

Twintig jaar

Marokko heeft zich voor het eerst in twintig jaar geplaatst voor het mondiale eindtoernooi. De nummer 42 van de FIFA-ranking zit in poule C, samen met Portugal, Spanje en Iran.

Marokko neemt het op 15 juni eerst op tegen Iran en kruist vervolgens de degens met Portugal (20 juni) en Spanje (25 juni).

Het WK begint op 14 juni in Moskou met de wedstrijd tussen gastland Rusland en Saudi-Arabië. De finale is op 15 juli en wordt ook in Moskou afgewerkt.

