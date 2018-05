Robin van Persie (34) gaat jaar langer door bij Feyenoord

De afgelopen weken liet Van Persie meermaals doorschemeren dat hij vanwege fysieke problemen twijfelde over het vervolgen van zijn carrière, ondanks een contract dat doorloopt tot medio 2019.

De 102-voudig international sprak met onder anderen trainer Giovanni van Bronckhorst en technisch directeur Martin van Geel en kwam uiteindelijk tot het besluit dat hij toch verder gaat bij Feyenoord.

"Ik heb allerlei scenario's door mijn hoofd laten gaan, maar ik ben er nog niet aan toe om te stoppen", verklaart Van Persie zijn keuze in gesprek met diverse media.

De aanvaller twijfelde vooral over het voortzetten van zijn loopbaan toen het onzeker was of hij de bekerfinale tegen AZ (3-0-zege) zou spelen. In april bleek Van Persie fit genoeg voor de eindstrijd, waarin hij het tweede doelpunt van Feyenoord maakte.

Loopbaan

Door zijn besluit begint Van Persie, die afgelopen winter terugkeerde bij Feyenoord, komende zomer aan zijn achttiende seizoen als prof.

De loopbaan van Van Persie begon zestien jaar geleden bij Feyenoord. In zijn eerste seizoen in De Kuip won hij de UEFA Cup met de Rotterdamse club, maar daarna bleven prijzen uit.

In 2004 stapte Van Persie over naar Arsenal. Met de 'Gunners' won hij eenmaal de FA Cup (2005), maar de landstitel werd nooit gepakt. Met Manchester United werd hij in 2013 wel kampioen van de Premier League. Hij speelde tot 2015 voor de 'Red Devils', waarna hij minder succesvolle jaren bij Fenerbahçe kende.

Vorig jaar speelde Van Persie, uit tegen Frankrijk (4-0 verlies), al zijn laatste van in totaal 102 interlands. Met vijftig treffers is hij topscorer aller tijden van het Nederlands elftal.

In 2010 haalde hij met Oranje de finale van het WK in Zuid-Afrika en vier jaar later was er, mede door vier goals van Van Persie, WK-brons in Brazilië.

