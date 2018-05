Kuipers fluit Europa League-finale tussen Atlético en Marseille

"Het is geweldig dat ik opnieuw een Europa League-finale mag fluiten en daar zijn we natuurlijk ontzettend trots op", zegt de 45-jarige arbiter in een eerste reactie. "Dit is een prachtige beloning voor een goed seizoen."

Kuipers wordt zoals gebruikelijk geassisteerd door Sander van Roekel en Erwin Zeinstra. Danny Makkelie en Pol van Boekel gaan als vijfde en zesde official mee naar het Franse Lyon.

Het is niet de eerste keer dat Kuipers de leiding krijgt over de finale van de Europa League. In 2013 werd de Oldenzaler aangesteld om de eindstrijd tussen Benfica en Chelsea (1-2) in de ArenA in goede banen te leiden.

Een jaar later floot Kuipers ook de Champions League-finale tussen Atlético en Real Madrid. Hij deelde in die wedstrijd, die na verlenging met 4-1 werd gewonnen door de 'Koninklijke', in totaal twaalf gele kaarten uit.

Champions League

Eind april had Kuipers nog de leiding over de heenwedstrijd in de halve finales van het miljoenenbal tussen Real en Bayern München. Mede door die 1-2-zege plaatsten de Madrilenen zich voor de eindstrijd.

De Europa League-finale is niet het laatste optreden van Kuipers dit seizoen, want hij gaat komende zomer nog naar het WK in Rusland. Daarmee wordt hij de enige Nederlandse arbiter die zowel op twee EK’s (2012 en 2016) als WK’s (2014 en 2018) actief is geweest.

De Europa League-finale tussen Atlético en Marseille begint woensdag 16 mei om 20.45 uur in Lyon.

Mazic

De eindstrijd in de Champions League tussen Real en Liverpool staat onder leiding van de Serviër Milorad Mazic. Het duel in het Olympisch Stadion in Kiev start om 20.45 uur.

Mazic floot dit seizoen alleen nog groepswedstrijden in het miljoenenbal. Hij kreeg de leiding over AS Roma-Atlético, AS Monaco-Besiktas, FC Basel-CSKA Moskou en Juventus-FC Barcelona.