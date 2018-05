Guerrero rekent na uitzitten dopingschorsing op deelname aan WK

Guerrero, bij wie vorig jaar sporen van cocaïne waren aangetroffen bij een dopingtest na de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Argentinië, hangt echter een langere schorsing boven het hoofd en zou in dat geval alsnog het WK moeten missen.

De aanvoerder van Peru verscheen vorige week in Zwitserland bij het CAS. Hij wil dat het internationaal sporttribunaal hem vrijpleit omdat hij volgens hemzelf door medicijnen positief is getest.

Het WADA is ook naar het CAS gestapt en wil de zaak juist heropenen. Volgens het wereldantidopingbureau moet Guerrero één tot twee jaar geschorst worden.

Onrechtvaardig

De 34-jarige oud-speler van onder meer Bayern München was in eerste instantie voor een jaar geschorst door de FIFA, maar in beroep ging daar een half jaar van af.

"Ik heb er vertrouwen in dat het goedkomt, want ik ben onschuldig. Het is onrechtvaardig dat ik zes maanden aan de kant heb moeten staan", zei Guerrero.

Peru heeft zich voor het eerst in 36 jaar geplaatst voor het WK. De ploeg van bondscoach Ricardo Gareca zit in poule C met Frankrijk, Australië en Denemarken.

Guerrero is topscorer aller tijden van Peru. Hij maakte in 86 interlands maar liefst 32 doelpunten, zes meer dan de in 1982 als international gestopte Teófilo Cubillas.