FC Twente heeft aantal gooiers rookbommen 'haarscherp op beeld'

Het duel met NAC werd twee keer stilgelegd vanwege de extreme rookontwikkeling in de Grolsch Veste. Scheidsrechter Edwin van de Graaf dreigde zelfs met staken, maar uiteindelijk werd de wedstrijd uitgespeeld.

"De daders zullen de gevolgen van hun actie ondervinden", vertelt algemeen directeur Erik Velderman, die een boete verwacht van de KNVB, op Radio1. "Dankzij de camera's in het stadion hebben we een aantal jongens haarscherp op beeld."

Twente had voor de wedstrijd ook al maatregelen genomen, omdat er signalen waren dat supporters met vuurwerk naar het stadion zouden komen.

"We hebben enorm zwaar gecontroleerd, maar blijkbaar is zelfs dat niet genoeg om dit te voorkomen", zegt Velderman, die benadrukt dat het slechts om een klein deel van de fanatieke aanhang gaat. "Het overgrote deel van Vak-P steunt de ploeg altijd op een geweldige manier. Dat een tiental raddraaiers het zo verpest, is zuur."

Emotionele wedstrijd

Velderman begrijpt dat het een moeilijke middag was voor de supporters, nadat de club vorige week na 34 jaar degradeerde uit de Eredivise.

"Het was een emotionele wedstrijd. Maar dat betekent niet dat je het zo mag verpesten als supporter. Het is schandalig wat er gebeurd is."

In de dagen voor de wedstrijd lieten de supporters van Twente zich nog van hun positieve kant zien. Ondanks de degradatie verlengden al meer dan vijfduizend fans hun seizoenskaart en hoewel er tegen NAC niets meer op het spel stond, zat het stadion bijna vol.

Velderman: "Ik dacht bij mezelf: bijna 26.000 toeschouwers in het stadion en dan een paar die het verpesten met rookbommen. Dat is ontzettend jammer. Gelukkig keurde de rest van het publiek de actie meteen af."

