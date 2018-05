Ramos hekelt gedrag Barcelona-spelers Messi en Suarez in verhitte Clásico

"Messi oefende tijdens de rust in de spelerstunnel druk uit op de scheidsrechter", zei Ramos tegen Mundo Deportivo. "Of het Barcelona in de tweede helft veel geholpen heeft, weet ik niet, maar in het voetbal moet alles wat mij betreft op het veld gebeuren."

De verhoudingen stonden al snel op scherp tijdens de kraker in Camp Nou, mede doordat Real weigerde een erehaag te vormen voor de kersverse landskampioen. Vlak voor rust moest Barcelona bovendien al met tien man verder nadat Sergi Roberto rood had gekregen voor een tik in het gezicht van Marcelo.

In de tweede helft gooide Ramos nog wat olie op het vuur door zijn ploeggenoten opdracht te geven de bal in het spel te houden toen Suarez met een blessure op de grond lag. De 32-jarige Spanjaard van Real heeft geen spijt van die actie en hekelde het gedrag van de Barcelona-aanvaller.

"Ik weet hoe Suarez in elkaar steekt, dus heb ik mijn ploeggenoten duidelijk gemaakt dat we de bal niet over de zijlijn moesten spelen. Verder ben ik hier niet om mensen op hun gedrag aan te spreken, daar is de scheidsrechter voor. Ik heb genoeg aan mijn drie kinderen."

Suarez

In tegenstelling tot Ramos wilde Suarez niets kwijt over de incidenten tijdens El Clásico. De oud-Ajacied was vooral trots op het feit dat Barcelona, ondanks de ondertalsituatie na rust, een gelijkspel uit het vuur sleepte in eigen huis.

"Dit team heeft een geweldige prestatie neergezet. We verdedigden geweldig en zeker gezien de omstandigheden is dit gelijkspel een uitstekend resultaat", zei Suarez, die al in de tiende minuut de score opende. Cristiano Ronaldo maakte vlak daarna gelijk en doelpunten van Messi en Gareth Bale bepaalden de eindstand na rust op 2-2.

Door de remise kan Barcelona het seizoen nog ongeslagen afsluiten. De ploeg van trainer Ernesto Valverde, die vorige week kampioen werd, speelt nog tegen Villarreal (thuis), Levante (uit) en Real Sociedad (thuis).

Bekijk het programma en de stand in de Primera Division