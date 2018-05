Feyenoord-doelman Jones in 34-koppige voorselectie Australië

De 36-jarige Jones strijdt met Mathew Ryan (Brighton & Hove Albion), Danny Vukovic (Racing Genk) en Mitchell Langerak (Nagoya Grampus) om de drie keepersplekken in de definitieve selectie van 23 spelers, die uiterlijk 4 juni aan de FIFA moet worden doorgegeven.

Elf jaar geleden maakte Jones al zijn debuut voor Australië, maar hij heeft slechts vijf interlands achter zijn naam staan. Van Marwijk, die in januari werd aangesteld, haalde de ervaren keeper terug bij de selectie en gunde hem in maart zijn eerste speelminuten bij de 'Socceroos' sinds 2014.

Jones is de enige Eredivisiespeler in het voorlopige keurkorps van Van Marwijk. FC Groningen-aanvaller Ajdin Hrustic kan het WK vergeten, nadat hij vorig jaar wel tot de definitieve selectie behoorde voor de Confederations Cup.

Nikita Rukavytsya (Maccabi Haifa), Tomi Juric (FC Luzern) en Trent Sainsbury (Grasshoppers) hebben wel een verleden in de Eredivisie. Rukavytsya speelde voor FC Twente, Juric voor Roda JC en Sainsbury voor PEC Zwolle.

Cahill

Meest ervaren speler in de voorlopige selectie is Tim Cahill, die voor de vierde keer naar het WK hoopt te gaan. De 38-jarige aanvaller van Millwall, op het WK 2014 doelpuntenmaker tegen Oranje, komt bij zijn club wieinig in actie, maar Van Marwijk ziet hem als een "speciaal geval".

"Tim is een van de beste Australische voetballers ooit", zei Van Marwijk maandag op een persconferentie waar hij zijn voorselectie toelichtte. "Hij speelt amper bij Millwall, maar heeft wel veel ervaring. Hij wordt niet nerveus als we voor 90.000 mensen spelen en kan het verschil maken. Het wordt geen makkelijke beslissing of ik hem meeneem, maar daarvoor zit ik hier."

Australië is in Rusland ingedeeld in groep C met Denemarken, Frankrijk en Peru. De eerste wedstrijd van de ploeg van Van Marwijk is op 16 juni in Kazan tegen Frankrijk.

Het WK begint op 14 juni in Moskou met de wedstrijd tussen gastland Rusland en Saoedi-Arabië. De finale is op 15 juli en wordt ook in Moskou gespeeld.