'Ajax gaat voor Southampton-aanvaller Tadic als opvolger Ziyech'

Dat meldt De Telegraaf maandag. De poging van Ajax lijkt alleen reëel als Southampton, dat zeventiende staat in de Premier League, degradeert. De club uit het zuiden van Engeland heeft met nog twee wedstrijden te gaan evenveel punten als nummer achttien Swansea City en twee punten meer dan nummer negentien West Bromwich Albion.

Dinsdag staat de degradatiekraker tussen Southampton en Swansea op het programma, waarna de 'Saints' het seizoen afsluiten tegen kampioen Manchester City. De nummer achttien, negentien en twintig degraderen naar het Championship.

Ajax zal sowieso een transfersom moeten betalen voor de 29-jarige Servisch international, want zijn contract bij Southampton loopt nog tot medio 2020.

Zes goals

Tadic is bekend met de Nederlandse competitie. Hij speelde van 2010 tot 2012 voor FC Groningen en daarna twee jaar voor FC Twente, dat hem voor 14 miljoen euro aan Southampton verkocht. Dit seizoen kwam Tadic 34 competitiewedstrijden voor Southampton in actie en daarin scoorde hij zes keer.

Hoogstwaarschijnlijk zal Tadic, die ook als vleugelspeler uit de voeten kan, komende zomer ook gaan spelen op het WK. Servië is in Rusland ingedeeld in goep E met Brazilië, Zwitserland en Costa Rica.

Als het tot een transfer komt is Tadic de derde zomerse versterking voor Ajax, dat Fortuna Sittard-aanvoerder Perr Schuurs en KV Mechelen-aanvaller Hassane Bandé al vastlegde.

Daartegenover staat dat de kans groot is dat Justin Kluivert, die nog één jaar onder contract staat in de ArenA, vertrekt. Algemeen directeur Edwin van der Sar zei zondagavond in het Ziggo Sport-programma Rondo dat Kluiverts zaakwaarnemer Mino Raiola de 19-jarige aanvaller "richting de uitgang duwt".

Voor de vertrekwens van Ziyech heeft Ajax meer begrip omdat de 25-jarige middenvelder, die tot 2021 vastligt, volgens Van der Sar de leeftijd heeft voor een volgende stap. De directeur gaf verder aan dat Ajax er alles aan zal doen om Matthijs de Ligt te behouden, ondanks vermeende interesse van enkele internationale topclubs.