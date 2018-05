Real-trainer Zidane niet bang dat pijnlijke enkel Ronaldo CL-finale kost

Ronaldo raakte zondagavond in de Clasico tegen FC Barcelona geblesseerd in een duel met verdediger Gerard Pique toen hij na een kwartier de gelijkmaker produceerde (1-1).

Enigszins gehavend maakte de topscorer van Real Madrid nog wel de eerste helft vol, maar in de rust werd hij gewisseld. Het duel in Camp Nou eindigde in 2-2.

Volgens Zidane gaat het om een lichte enkelblessure en is Ronaldo er op 26 mei in de Champions League-finale in Kiev gewoon bij.

"Hij voelt zich momenteel niet best, maar ik denk dat het om iets kleins gaat'', liet de Franse coach na afloop van de bij vlagen grimmige kraker in Camp Nou weten.

"Het was gewoon een verkeerde beweging. Ik kan nu nog niet zeggen hoe lang hij is uitgeschakeld. Hij zal maandag een scan ondergaan. Maar ik vermoed dat het niets ernstigs is. We maken ons geen zorgen over de finale, we zullen er allemaal bij zijn."