Barcelona pakt met tien man punt in Clasico tegen Real Madrid

In sportief opzicht stond er in Camp Nou niet heel veel op het spel. FC Barcelona verzekerde zich vorige week al van de Spaanse landstitel door een zege op het Deportivo la Coruña van coach Clarence Seedorf.

Real Madrid aast nog op de tweede plaats van Atletico Madrid in de Primera Division, maar hoopt vooral eind deze maand voor de derde keer op rij de Champions League te winnen. De achterstand in de competitie op de aartsrivaal bedraagt al vijftien punten.

Barcelona beleefde voor bijna honderdduizend toeschouwers een droomstart toen Luis Suarez al in de tiende minuut de score opende. Cristiano Ronaldo kwam met een snel antwoord namens Real Madrid en maakte na een kwartier spelen gelijk.

Barcelona moest vlak voor rust verder met tien man na een directe rode kaart voor Sergi Roberto. Met tien man zette Lionel Messi de thuisploeg vroeg in de tweede helft op voorsprong. Bale bezorgde Real Madrid twintig minuten voor tijd alsnog een punt.

Barcelona heeft nog altijd de kans om het seizoen af te sluiten zonder nederlaag. Van de 35 competitieduels werden er dit seizoen 26 gewonnen en eindigden er negen in een gelijkspel. De kampioen speelt alleen nog thuis tegen Villarreal en Real Sociedad en gaat nog op bezoek bij Levante.

Blessure Ronaldo

Barcelona won eerder dit seizoen de uitwedstrijd in Bernabéu al met 0-3 en hoopte met een tweede zege op Real de titel nog wat extra glans te geven.

De ploeg van trainer Ernesto Valverde had slechts tien minuten nodig om op voorsprong te komen. Na een snelle omschakeling kreeg Roberto de bal bij Suarez, die zijn zesde goal in tien Clasico's maakte.

Slechts vier minuten later stond het weer gelijk. Ronaldo werkte de bal na een inzet van Karim Benzema over de doellijn. De Portugees werd daarbij wel stevig geraakt aan zijn enkel en werd in de rust gewisseld. De blessure lijkt op het eerste gezicht niet ernstig, maar maandag moet een scan meer duidelijkheid geven.

Rode kaart

Real putte vertrouwen uit de gelijkmaker en was de eerste helft de betere ploeg. Bovendien kwam de ploeg van trainer Zidene Zidane met een mannetje meer te staan toen Sergi Roberto rood kreeg na een tik in het gezicht van Marcelo.

Opvallend genoeg was het Barcelona dat met tien man al vroeg in de tweede helft opnieuw op voorsprong kwam. Messi maakte zijn 26e goal in een Clasico, al had de Argentijn het geluk dat een overtreding van ploeggenoot Suarez vlak daarvoor niet werd bestraft.

Na de wissel van Andres Iniesta, die zijn 38e en laatste Clasico speelde en vermoedelijk naar China vertrekt, gaf Barcelona de zege toch nog uit handen. Doelman Marc-André ter Stegen, die zoals gebruikelijk de voorkeur kreeg boven Jasper Cillessen, had geen antwoord op een uithaal van Bale. De bezoekers kwamen zelfs nog dicht bij de winst, maar de arbitrage gunde Real geen penalty na een charge op Marcelo.

Erehaag

Ondanks de relatief kleine belangen was er vooraf toch sprake van een 'koude oorlog' tussen het Catalaanse en Madrileense kamp. Coach Zinedine Zidane van Real liet op zaterdag weten dat er geen erehaag van zijn spelers voor Barça, dat dit seizoen de 'dubbel' in Spanje veroverde, zou komen.

Die weigering was volgens de Franse succescoach een gevolg van het uitblijven van een dergelijk eerbetoon van Barcelona aan Real Madrid na het winnen in december van de wereldtitel voor clubs.

Atletico

Barcelona staat na 35 wedstrijden op 87 punten. Dat zijn er twaalf meer dan Atletico Madrid, dat zondag met 0-2 verloor van Espanyol en stadgenoot Real ziet naderen tot op drie punten.

Atletico kwam drie dagen na het bereiken van de Europa League-finale niet sterk voor dag en incasseerde al in de eerste helft tegentreffers van Oscar Melendo en Leo Baptistao. Na rust kon die achterstand niet meer worden omgebogen.

Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid en Valencia zijn als nummers één tot en met vier van de Primera Division al zeker van Champions League-voetbal volgend seizoen.

