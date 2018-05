Van der Sar: 'Zaakwaarnemer duwt Kluivert richting uitgang bij Ajax'

"Hij is lastig te behouden. Zijn zaakwaarnemer (Mino Raiola, red.) duwt hem richting de uitgang", zei hij zondag bij het Ziggo Sport-programma Rondo.

"Dat is heel jammer, want het is niet onze bedoeling dat spelers van achttien of negentien jaar de club verlaten. Dat is niet de filosofie van Ajax."

Kluivert beschikt over een verbintenis die volgend jaar zomer afloopt, waardoor Ajax genoodzaakt is om hem na dit seizoen te verkopen wil het een hoge transfersom voor hem ontvangen.

De Amsterdammers praten al bijna een jaar met Kluivert en zijn management over contractverlenging, maar vooralsnog zit er maar weinig schot in de zaak.

"We zijn nu tien maanden aan het praten. We zijn er ook wel een beetje klaar mee", stak Van der Sar zijn mening niet onder stoelen of banken.

Gekke dingen

Kluivert erkende eerder op zondag na afloop van de laatste competitiewedstrijd op bezoek bij Excelsior (1-2 zege) dat hij zijn besluit al heeft genomen, maar hij wilde die niet prijsgeven aan de buitenwereld.

"Het seizoen is klaar en ik ga nu nadenken. Ik maak mijn eigen keuzes. Of ik blijf, is een goede vraag. Ik weet het wel, maar ik houd het voor mijzelf. Ik ga geen gekke dingen zeggen. Ik kan de fans valse hoop geven, maar het moet blijken."

Van der Sar benadrukte dat Ajax alles in het werk zal stellen Matthijs de Ligt wel te behouden, hoewel de achttienjarige verdediger en aanvoerder hoog op het lijstje staat van menig buitenlandse topclub.

"Hij is een fantastische speler. We moeten een goed elftal hebben om kampioen te worden en Europees te presteren. Als we al onze aankomende talenten laten gaan, houden we zelf geen elftal over."

"Het geloof in een club moet er ook zijn, dat we bouwen aan iets. Daarom hebben we het afgelopen jaar ook de contracten van De Ligt, Donny van de Beek, Frenkie de Jong en Noussair Mazraoui verlengd."

De door de supporters tot speler van het jaar verkozen Hakim Ziyech mag bij een goed bod Ajax wel verlaten en Van der Sar denkt dan ook dat het zover zal komen.

"Bij Hakim is het een ander verhaal. Hij heeft via sc Heerenveen en FC Twente al een mooie carrière opgebouwd en toen hij naar ons kwam heeft hij tegen Marc Overmars (technisch manager, red.) gezegd hoe hij zijn toekomst zag. Hij is ook wat ouder en er komt een mooi WK voor hem aan."