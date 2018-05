Ten Hag benadrukt dat dit seizoen ook heel veel goed ging bij Ajax

Ajax-fans lieten zondag in het uitduel met Excelsior (1-2) hun ongenoegen over het spel blijken door onder meer "Slaap kindje, slaap" te zingen.

"Ik heb het gehoord, maar zo makkelijk was het vandaag niet. In de tweede helft hebben we het afgemaakt", doelde Ten Hag voor de camera van FOX Sports op het warme weer en de kunstgrasmat van Excelsior.

"Het aantal punten dit seizoen is de statistiek die telt, maar niet alles is slecht. Er zijn ook heel veel dingen heel erg goed gaan. We moeten in de zomer gaan nadenken over hoe we kunnen verbeteren."

Ajax kwam tegen Excelsior op achterstand door een eigen doelpunt van aanvoerder Matthijs de Ligt. In de tweede helft zorgden Justin Kluivert en Kasper Dolberg (strafschop) ervoor dat de 33-voudig landskampioen het seizoen alsnog met een zege afsloot.

Superontwikkeling

Ten Hag, die afgelopen winter de ontslagen Marcel Keizer opvolgde bij Ajax, vindt dat hij ondanks het ontbreken van een prijs trots kan zijn op zijn spelers.

"Ik neem mijn hoed af voor mijn spelers, die dit seizoen onder heel negatief sentiment hebben gepresteerd. Vijf spelers hebben minimaal tien goals gemaakt. Er zijn heel veel spelers die goed hebben gespeeld en een superontwikkeling hebben doorgemaakt", zei de coach.

"De tijd is nu te kort om aan te geven wat we moeten verbeteren. Op detailniveau is er een aantal puntjes dat we beter kunnen of moeten doen. De ervaring van dit jaar zal daarbij helpen."

Ajax kende een roerig seizoen met flinke kritiek van de achterban. Vorige maand werd de spelersbus opgewacht door een groepje fans na de 3-0-nederlaag tegen PSV, dat daardoor de landstitel pakte.