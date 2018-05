Spelersbus ADO feestelijk onthaald in Den Haag na 'uitzonderlijk seizoen'

"Het is geweldig dat we dit persteren", zei verdediger Tom Beugelsdijk na de wedstrijd tegen FOX Sports. "Zevende plek, heerlijk. We gaan lekker een feestje bouwen in de spelersbus, lekker muziekie aan."

Beugelsdijk was samen met Lex Immers dit seizoen een sterkhouder bij ADO. Beide zijn geboren en getogen Hagenaars.

"Natuurlijk trekken Tom en ik de kar", zei Immers. "Maar we doen het met de hele groep. Kenmerkend is dat jongens als Donny Gorter en Bas Kuipers die het hele jaar op de bank hebben gezeten altijd hard gewerkt hebben."

Na een 0-3 voorsprong bij rust gaf ADO het tegen Roda nog bijna uit handen in de tweede helft. "Daar moeten we maar niet te veel meer aan denken. We gaan vertrouwen putten uit die goede eerste helft, op naar woensdag", aldus Immers, die het tweede doelpunt voor zijn rekening nam.

Groenendijk

Trainer Alfons Groenendijk was zeer tevreden met het bereiken van de zevende plek. Sinds 1980 presteerde de club dat slechts eenmaal eerder. In het seizoen 2010/2011 werd ADO ook zevende en won de ploeg vervolgens de play-offs om Europees voetbal.

"Het is een mooie dag voor iedereen die ADO een warm hart toedraagt", zei Groenendijk dan ook. "Een zevende plek is voor ADO-begrippen een uitzonderlijk seizoen."

ADO dankt het succes voor een deel aan Björn Johnsen. De Noorse spits werd met negentien treffers net geen topscorer van de Eredivisie.

"Hij is nu tweede op de topscorerslijst, maar dat maakt zijn prestatie niet minder mooi. Hij heeft zich geweldig ontwikkeld", oordeelde Groenendijk. "Het is gewoon een prima spits geworden en ik ben heel blij dat hij bij ADO zit."

Wissel

In Kerkrade was Johnsen zondag met twee treffers opnieuw belangrijk, maar halverwege de tweede helft haalde Groenendijk hem naar de kant. Daardoor vormde Johnsen niet langer een bedreiging voor AZ-aanvaller Alireza Jahanbakhsh, die Eredivisie-topscorer werd met 21 doelpunten.

"We moesten de afweging maken dat een individuele prijs natuurlijk minder belangrijk is dan een prijs voor ADO", legde de trainer uit. "Johnsen is niet helemaal fris de laatste weken, hij heeft wat last van zijn enkel. Dat gaf hij ook weer aan in de rust."

"Als je woensdag nog wat aan hem wilt hebben, dan is het logisch dat je hem er af haalt. Nu weten we zeker dat hij er woensdag bij is", keek Groenendijk alvast vooruit op de eerste wedstrijd van de play-offs.

ADO speelt woensdag om 18.30 uur thuis tegen Vitesse. Op zaterdag volgt de return in Arnhem. De winnaar van het tweeluik speelt in de finale van de play-offs tegen FC Utrecht of sc Heerenveen.