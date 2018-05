AZ-aanvaller Weghorst hoopt op transfer naar Bundesliga

"Ik heb het publiek uitgebreid bedankt. Ik ben heel dankbaar voor deze twee mooie jaren. Zo lang ik niet weg ben, ben ik niet weg, maar het mag duidelijk zijn dat er genoeg speelt en er veel interesse is", aldus Weghorst, die twee keer scoorde tegen PEC, tegen FOX Sports.

De eenmalig Oranje-international verkiest een transfer naar Duitsland boven een stap naar een van de traditionele top drie clubs in Nederland. Hoffenheim zou een van de clubs zijn die het in Weghorst ziet zitten.

"De Bundesliga is zeker een competitie waar ik pas. Daar heb ik heel bewust over nagedacht en dat doe ik nog steeds. De mentaliteit en de drive die ik heb passen daar goed. Ik vind het heel belangrijk dat ik me kan blijven ontwikkelen en de stappen die ik de laatste jaren heb gemaakt door kan zetten."

Topscorer

Weghorst had voor het duel tegen Zwolle nog goede hoop dat hij de topscorerstitel in de Eredivisie kon pakken. Hij bracht zijn totaal op achttien treffers in 31 wedstrijden, maar bleef daarmee drie doelpunten verwijderd van teamgenoot Alireza Jahanbakhsh. De Iraniër scoorde maar liefst drie keer tegen PEC.

"Ik had het gevoel dat ik een hele goede dag zou gaan hebben", zei Weghorst. "In de winterstop zei ik: als ik achttien goals maak, heb ik een goede kans op de topscorers-titel. Er was er één alleen nog beter."

In het veld leek er af en toe irritatie tussen Weghorst en Jahanbakhsh, omdat beiden topscorer wilden worden en daarom soms voor eigen succes gingen, in plaats van de bal af te leggen. Volgens Weghorst was er echter weinig aan de hand.

"Alireza en ik gaan goed met elkaar om. Ik heb heel veel assists van hem gehad, we zijn samen heel goed geweest. Vandaag kwam er een beetje een strijd los tussen ons, maar dat was alleen omdat de stand het toeliet. De beste heeft gewonnen."

