Jahanbakhsh kan status als Eredivisie-topscorer amper bevatten

De Iraniër maakte zondag in de laatste speelronde een hattrick in het met 6-0 gewonnen thuisduel met PEC Zwolle. Hij bleef daarmee ADO Den Haag-spits Björn Johnsen voor, die twee keer scoorde tegen Roda JC en op negentien treffers eindigde.

"Het is ongelooflijk. Het is heel moeilijk om uit te leggen hoe ik me voel. Ik ben echt blij", zei Jahanbakhsh, die de eerste Aziatische topscorer ooit is in de Eredivisie, na de klinkende zege op PEC tegen FOX Sports.

De 24-jarige buitenspeler was er in de laatste wedstrijd van het seizoen op gebrand om topscorer van Nederland te worden. "Met mijn eerste doelpunt wilde ik dichter bij de titel komen, met de tweede wilde ik nog meer zekerheid en bij de derde was het klaar", zei hij.

Jahanbakhsh volgt Nicolai Jörgensen op als topscorer van de Eredivisie. De spits van Feyenoord eindigde vorig jaar met eveneens 21 treffers als eerste op de topscorerslijst.

Weghorst

Tegen PEC scoorde Jahanbakhsh' ploeggenoot Wout Weghorst twee keer en de spits van AZ eindigde daarmee op achttien treffers. In het veld leken de spelers met het oog op de topscorerstitel soms wat geïrriteerd tegen elkaar.

"Maar dat kan gewoon gebeuren in een wedstrijd", aldus Jahanbakhsh. "Hij wilde graag scoren als spits en voor mij was het een speciale dag omdat ik topscorer kon worden."

De aanvaller vertrekt na dit seizoen wellicht uit Alkmaar, maar daar wilde hij niets over kwijt. "Of dit mijn afscheid van AZ was? Dat weet ik niet. Het telt voor mij dat ik als buitenspeler topscorer ben. Dat had ik niet verwacht."

Johnsen

ADO-spits Johnsen had na een moeizaam begin van het seizoen uiteindelijk ook zicht op de topscorerstitel, maar de Noor kwam daar ondanks zijn twee treffers tegen Roda JC (2-3 zege) dus net tekort voor.

"Ik miste veel kansen in de eerste helft en had wel vier keer kunnen scoren. Jahanbakhsh scoorde drie keer en ik twee keer, maar dat kan gebeuren", bleef hij nuchter.

"Ik ben in het begin van het seizoen misschien onderschat, maar ik heb niet getwijfeld aan mezelf. Je kent iemand nooit voordat je diegene langer meemaakt. Ik hoop dat iedereen me nu respecteert en ik wil zo doorgaan."

AZ is als nummer drie van de Eredivisie nu uitgespeeld. ADO gaat als nummer zeven de play-offs om Europees voetbal in. De Hagenaars nemen het in de halve finale op tegen Vitesse.