Juventus dicht bij landstitel na gelijkspel Napoli tegen Torino

Napoli kwam in het eigen Stadio San Paolo tot twee keer toe op voorsprong door doelpunten van Dries Mertens en Marek Hamsik, maar verspeelde die even zo vaak dankzij treffers van Daniele Baselli en Lorenzo De Silvestri.

Juventus heeft volgende week op bezoek bij nummer vier AS Roma voldoende aan een punt om het zevende kampioenschap op rij veilig te stellen.

De ploeg van trainer Massimiliano Allegri heeft bij een nederlaag over twee weken op de laatste speeldag voor eigen publiek tegen het al gedegradeerde Hellas Verona nog een extra kans.

Juventus kwam zaterdag zelf al in actie en zette toen thuis tegen Bologna na rust een 0-1 achterstand om in een 3-1 zege.

Lazio

Het Lazio van Stefan de Vrij leed zondag duur puntenverlies in de strijd om een plek in de top vier. De Romeinen moesten in eigen huis genoegen nemen met een 1-1 gelijkspel tegen het Atalanta van Hans Hateboer en Marten de Roon.

Lazio kwam zelfs al in de tweede minuut op een 0-1 achterstand door een doelpunt van Musa Barrow, maar trok de stand in de 24e minuut nog wel gelijk dankzij een treffer van Felipe Caicedo.

Lazio staat nog altijd wel derde, maar kan later op zondag voorbij worden gestreefd door Roma, dat uit speelt tegen Cagliari, en heeft nog maar twee punten voorsprong op nummer vijf Internazionale.

De Milanezen wonnen op overtuigende wijze met 0-4 bij Udinese door doelpunten van Andrea Ranocchia, Rafinha, Mauro Icardi en Borja Valero.

De top vier in Italië plaatst zich voor de groepsfase van de Champions League van volgend seizoen. De nummer vijf gaat na de zomer de groepsfase van de Europa League in.

Atlético

Atlético Madrid heeft amper drie dagen na het bereiken van de finale in de Europa League zwak gepresteerd in de Spaanse Primera Division.

De thuiswedstrijd tegen het laag geklasseerde Espanyol eindigde in een nederlaag van 0-2. Voor de bezoekers kwamen Oscar Melendo en Leo Baptistão na de rust tot scoren.

Het betekende de eerste nederlaag voor de ploeg van trainer Diego Simeone in het nieuwe Wanda Metropolitano-stadion. Door de vijfde verliespartij in deze competitie bleef Atlético als nummer twee op elf punten van Barcelona.

Lyon

In Frankrijk boekte Olympique Lyon een belangrijke zege in de strijd om de tweede plek, goed voor deelname aan de groepsfase van de Champions League. Op eigen veld was de ploeg met 3-0 te sterk voor degradatiekandidaat ESTAC Troyes. Voor Lyon was het de achtste competitiezege op rij.

Bij de rust was het al 2-0 door treffers van Bertrand Traoré (ex-Ajax en ex-Vitesse). Aan de doelpuntenreeks van Memphis Depay kwam na zes duels een einde.

Hij werd in de 77e minuut gewisseld. Maxwell Cornet zorgde als invaller in de 88e minuut voor de eindstand. Kenny Tete bleef bij de thuisclub op de bank.

Met nog twee wedstrijden te spelen heeft Lyon één punt meer dan AS Monaco. De onttroonde kampioen won de uitwedstrijd tegen SM Caen met 1-2.

