Twente-NAC ontsierd door vuurwerk, Roda definitief naar play-offs

Het zicht in het stadion van Twente was minutenlang zeer slecht door de vele rook die de vuurwerkbommen met zich meebrachten. Scheidsrechter Edwin de Graaf legde de wedstrijd daardoor voor tien minuten stil.

De stand was op dat moment 1-1 in Enschede. Menno Koch opende in de eerste helft de score namens NAC Breda. Een hoge voorzet van Angelino werd niet goed verwerkt door de verdediging van FC Twente, waardoor Koch zijn eerste treffer van het seizoen kon maken.

Twente kreeg in het tweede gedeelte van de eerste helft het betere van het spel en dat resulteerde in de gelijkmaker voor de ploeg van interim-trainer Marino Pusic. Dylan George kreeg veel ruimte van de NAC-verdediging en liet met een geplaatst schot Twente-keeper Jorn Brondeel kansloos.

In de tweede helft eisten de boze Twente-fans een hoofdrol op en gebeurde er op het veld niet veel meer.

NAC Breda eindigde de Eredivisie op de vijftiende plaats en verzekerde zich daarmee definitief van nog een jaar Eredivisie.

Roda JC

Roda JC had voor de wedstrijd tegen ADO alleen nog een theoretische kans om NAC Breda voorbij te gaan en daarmee de play-offs om lijfsbehoud te ontlopen. Daarvoor moest NAC ruim verliezen en had Roda een ruime overwinning nodig tegen ADO, maar dat zat er geen moment in.

De ploeg uit Den Haag kwam in Kerkrade al vroeg op voorsprong door een blunder van Hidde Jurjus. De doelman van Roda schoot de bal tegen de rug aan van ADO-spits Björn Johnson, die daarmee op gelukkig wijze zijn achttiende treffer van het seizoen maakte.

De voorsprong voor de ploeg van trainer Alfons Groenendijk werd verdubbeld door Lex Immers. De middenvelder kopte raak uit een corner van Abdenasser El Khayati.

Johnson maakt op aangeven ook nog de 0-3 voor ADO, dat in de tweede helft wat gas terugnam. Roda profiteerde daarvan en kwam via een doelpunt van Dani Schahin en een benutte penalty van Simon Gustafson nog terug tot 2-3. Daar bleef het bij in Kerkrade.

Roda JC begint donderdag tegen Almere City FC aan de play-offs om promotie/degradatie. ADO eindigde door de overwinning als zevende en plaatste zich daardoor voor de play-offs om Europees voetbal.

Sparta

Sparta, dat al zo goed als zeker was van de zeventiende plaats in de Eredivisie, ging in eigen huis onderuit tegen Heracles Almelo: 2-5.

De Rotterdammers kwamen in de 25e minuut nog wel op fraaie wijze op 1-0. De Nigeriaan Fred Friday scoorde na een voorzet van Miquel Nelom door de bal achter zijn standbeen langs Heracles-keeper Bram Castro te schieten.

De voorsprong van de Rotterdammers was van korte duur, want Heracles maakte binnen een minuut de gelijkmaker. Kristoffer Petersen schoot raak namens de ploeg uit Almelo.

De 37-jarige Michel Breuer, die na dit seizoen een punt zet achter zijn loopbaan, mocht na een half uur invallen doordat Jeffrey Chabot geblesseerd naar de kant moest. Breuer is de enige nog actieve speler in de Eredivisie die in de vorige eeuw zijn debuut maakte.

Stijn Spierings schoot Sparta in de vijftigste minuut weer op voorsprong, maar de Rotterdammers verloren daarna compleet de grip op het duel. Vincent Vermeij (twee keer), Tim Breukers en Paul Gladon bezorgden Heracles alsnog een ruime overwinning.

Sparta gaat nu in de play-offs om promotie/degradatie een plek proberen veilig te stellen in de Eredivisie. De ploeg van Dick Advocaat neemt het daarin donderdag op tegen FC Dordrecht.

Heracles eindigde de Eredivisie door de overwinning als de nummer tien.

