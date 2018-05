ADO en Heerenveen troeven zwalkend PEC af in strijd om play-offtickets

Op bezoek bij Roda JC verzekerde ADO zich dankzij een 2-3 overwinning van deelname aan de play-offs. Heerenveen verloor met dezelfde cijfers van Feyenoord, maar kwam daarmee weg omdat PEC zoek werd gespeeld bij AZ: 6-0.

FC Utrecht (dat met 1-0 won van VVV-Venlo) en Vitesse (2-2 gelijkspel bij Willem II) waren als nummer vijf en zes van de Eredivisie al zeker van de play-offs, die woensdag van start gaan. Heerenveen-Utrecht en ADO-Vitesse zijn dan de affiches. Drie dagen later volgen de returns.

De winaars van het tweeluik strijden in een dubbele ontmoeting (op 15 en 19 mei) om Europees voetbal. De winnaar stroomt volgend seizoen in de tweede voorronde van de Europa League in. AZ, dat als derde eindigde in de Eredivisie, speelt eveneens in de tweede voorronde.

Bekerwinnaar Feyenoord komt al in de derde voorronde van de Europa League in actie. Ook kampioen PSV (derde voorronde Champions League) en Ajax (tweede voorronde Champions League) vertegenwoordigen Nederland volgend seizoen in Europa.

Roda-ADO

In het Parkstad Limburg Stadion zat ADO in de strijd om play-offdeelname al heel vroeg op rozen. Roda-doelman Hidde Jurjus schoot de bal in de derde minuut tegen Björn Johnsen aan, die daardoor heel goedkoop aan zijn achttiende treffer van het seizoen kwam.

Nog in de eerste helft liepen de bezoekers uit naar 0-3 tegen het zwakke Roda. Lex Immers kopte in de 23e minuut raak na een hoekschop van Nasser El Khayati en Johnsen deed met een intikker goede zaken in de strijd om de topscorerstitel.

In de tweede helft scoorde Roda tegen via Dani Schahin en Simon Gustafson (strafschop). ADO, dat in 2011/2012 voor het laatst Europees speelde, hield stand en besluit het seizoen achter Utrecht (54 punten) en Vitesse (49) met 47 punten.

Heerenveen-Feyenoord

In tegenstelling tot het goed startende ADO moest concurrent Heerenveen al vroeg een tegentreffer slikken. Feyenoord nam in de elfde minuut de leiding toen Steven Berghuis alle gelegenheid kreeg om te schieten: 0-1.

Vlak voor rust deed Berghuis - in de wetenschap dat hij ook nog in de race was om Eredivisie-topscorer te worden - opnieuw van zich spreken. De Feyenoord-aanvaller kreeg de bal weer voor zijn linkerbeen en opnieuw was het raak.

Na rust waren de hoogtepunten aanvankelijk schaars, maar in de slotfase trok Heerenveen de stand in een tijdsbestek van twee minuten gelijk dankzij Jordy Bruijn en een eigen doelpunt van Jan-Arie van der Heijden. Arber Zeneli had zelfs de voorsprong op zijn schoen, maar Feyenoord-keeper Justin Bijlow keerde zijn penalty.

De zege ging nog naar Feyenoord, want Bilal Basaçikoglu zorgde met een van richting veranderd schot voor 2-3. Heerenveen eindigt het seizoen met 46 punten, twee meer dan nummer negen PEC.

AZ-PEC

Voor PEC zat een play-offticket er op bezoek bij AZ geen moment in. De Alkmaarders namen in de dertiende minuut de leiding via Alireza Jahanbakhsh en hadden voor rust eigenlijk al verder uit moeten lopen.

Vroeg in de tweede helft gooide opnieuw Jahanbakhsh de wedstrijd van dichtbij in het slot met zijn twintigste seizoenstreffer. Hij was daarmee al min of meer zeker van de topscorerstitel, want bij Roda-ADO was zijn voornaamste concurrent Johnsen inmiddels gewisseld.

Wout Weghorst (twee keer) en Fredrik Midtsjö tilden de score namens AZ naar 5-0, waarna het laatste woord weer aan Jahanbakhsh was. De Iraniër zorgde van afstand voor zijn 21e treffer van het seizoen.

Het PEC van coach John van 't Schip besloot de tweede seizoenshelft in stijl. Na een sterk eerste halfjaar werden in 2018 slechts drie duels gewonnen, waarmee PEC na degradant FC Twente de slechtst presterende Eredivisie-club van dit kalenderjaar is en dus ontbreekt in de play-offs.

Utrecht en Vitesse

Bij Utrecht-VVV kroonde Mateusz Klich zich tot matchwinner. De Poolse middenvelder maakte in de 71e minuut het enige doelpunt van de wedstrijd in stadion Galgenwaard.

Vitesse keek op bezoek bij Willem II halverwege tegen een 1-0 achterstand aan (doelpunt Konstantinos Tsimikas), maar kwam na rust langszij dankzij Matt Miazga. De thuisploeg nam via Ben Rienstra opnieuw de leiding, maar Tim Matavz bezorgde Vitesse met zijn veertiende seizoenstreffer een punt.

Bekijk de eindstand in de Eredivisie