PSV sluit af met gelijkspel tegen FC Groningen, Ajax wint van Excelsior

PSV boekte alweer de derde remise op rij, nadat dat de afgelopen weken ook al het geval was tegen Roda JC (2-2) en ADO Den Haag (3-3).

Daardoor heeft PSV na 34 wedstrijden vier punten voorsprong op Ajax (83 om 79). De Eindhovenaren kwamen één keer vaker tot winst dan de Amsterdammers (26 om 25).

Met Derrick Luckassen en Kenneth Paal in het basisteam maakte PSV er tegen FC Groningen een wat gezapig potje van, waardoor er dan ook weinig te genieten viel voor het vijandelijke doel.

Trainer Phillip Cocu kreeg in de eerste helft ook al twee tegenvallers te verwerken toen Bart Ramselaar en Jorrit Hendrix geblesseerd naar de kant moesten.

Het was Hendrix die ook de beste kans voor PSV op zijn naam kreeg. De middenvelder kopte na een uitstekende voorzet van Joshua Brenet recht op doelman Sergio Padt af.

Groningen had zelfs voor een stuntje kunnen zorgen, ware het niet dat Uriel Antuna oog in oog met Jeroen Zoet faalde en Ritsu Doan de bal niet door de benen van de keeper wist te spelen.

Ajax

Ajax stond tegen Excelsior halverwege nog op een 1-0 achterstand door een kolderiek eigen doelpunt van Matthijs de Ligt, maar trok na rust alsnog aan het langste eind dankzij treffers van Justin Kluivert en Kasper Dolberg (strafschop).

Met Kostas Lamprou en debutant Azor Matusiwa in het basisteam speelde Ajax een zeer matige eerste helft in het Van Donge & De Roo Stadion en slaagde er amper in om kansen te creëeren.

Alleen Kluivert was in de eerste 45 minuten gevaarlijk met een schot ter hoogte van de penaltystip dat nog knap gekeerd werd door doelman Ögmundur Kristinsson.

Ajax kreeg er in de twintigste minuut de rekening voor gepresenteerd doordat De Ligt de bal totaal verkeerd terugspeelde op Lamprou, waardoor het leer zomaar in het net verdween.

Ajax was in de tweede helft wel meteen bij de les en dat resulteerde al binnen tien minuten in een 1-2 voorsprong. Eerst was het Kluivert die in de 48e minuut op aangeven van Hakim Ziyech de 1-1 binnen kopte, waarna vijf minuten later Dolberg vanaf elf meter de 1-2 voor zijn rekening nam.

In de slotfase verzuimden onder anderen David Neres, Matteo Cassierra en Ziyech Ajax voortijdig in veilige haven te loodsen, maar dat kwam de ploeg uiteindelijk niet duur te staan.