Dordrecht-trainer De Nooijer geniet van ploeg na 'wonderlijke' comeback

Dordrecht had in het thuisduel met de Friese club al met 1-4 verloren en stond zaterdag in Leeuwarden bij rust met 1-0 achter. Dankzij een fraaie comeback wist 'Dordt' op 4-1 te komen, waarna de Zuid-Hollanders de strafschoppen beter namen.

De Nooijer moest zich na het duel wel even in zijn arm knijpen. "Je kan wel van een voetbalwonder spreken", zei de voormalig verdediger van onder meer Feyenoord en Sparta Rotterdam bij FOX Sports.

De coach had zijn ploeg in de rust opgedragen nog één keer alles te geven. "Dat heeft goed uitgepakt", aldus De Nooijer, die zijn ploeg via Jeremy Cijntje in de 48e minuut op 1-1 zag komen. "Cambuur was daarna van slag. Dat merkten we en vervolgens gingen we door." Via Jafar Arias en twee treffers van Denis Mahmudov kwam Dordrecht helemaal terug.

Debutant

Cambuur zette nog wel aan, maar de debuterende doelman Menno Bergsen hield zijn ploeg op de been. "Hij speelde fantastisch", zei De Nooijer vol lof. "Die jongen heeft heel veel talent, maar ik weet niet of hij de volgende wedstrijd weer keept. Laat hem eerst maar van deze wedstrijd genieten."

In de strafschoppenserie miste alleen Cambuur-speler Daniel Crowley. "Noem het bijgeloof, maar ik had er vertrouwen in dat we zouden winnen, omdat we de strafschoppen in hetzelfde doel namen als waar we al vier keer in hadden gescoord", merkte De Nooijer op.

Donderdag wacht Sparta Rotterdam in de volgende ronde van de play-offs. De winnaar van die tweestrijd mag zich opmaken voor een play-off om een plek in de Eredivisie.